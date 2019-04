„Man muss nur auf die Tabelle schauen, um zu wissen, dass am Sonntag ein Sieg vonnöten ist“, sagt SG-Übungsleiter Mario Zohlen . Die Konkurrenz hat am Vorsonntag kräftig gepunktet. „Wir haben eine Nichtleistung gebracht“, schaut er noch einmal auf das 0:3 bei BW Aasee zurück. „Nun muss eine Reaktion kommen. Die Jungs sind selbstkritisch genug und das Engagement im Training war da. Jetzt müssen wir es auch am Sonntag zeigen.“

Mittelfeldspieler Philip Schange (verletzt) und Stürmer Jo Maffenbeier (gesperrt nach der zehnten Gelben Karte) können bei diesem Vorhaben allerdings nicht mitmischen.

„Beim 1. FC Gievenbeck II scheint der Groschen gefallen zu sein. Sie haben die letzten drei Spiele gewonnen und sind gegen den Tabellenzweiten Wilmsberg eindrucksvoll aufgetreten“, so Zohlen weiter. „Die Mannschaft ist technisch gut ausgebildet und nun auch kampfbereit.“