Mit dem FC Greffen und dem BSV Ostbevern treffen am Sonntag um 15 Uhr die beiden erfolgreichsten Rückrundenmannschaften der Kreisliga B2 aufein­ander. Während der Spitzenreiter alle sechs Matches für sich entschieden hat, gewannen die Blau-Weißen fünf von sechs Begegnungen und spielten einmal remis.

„Das wird eine anspruchsvolle Aufgabe, aber wir rechnen uns etwas aus. Ansonsten hätte ich mir das Greffener 5:3 gegen den SC Gremmendorf am Donnerstag nicht angeguckt“, sagt BSV-Trainer Matthias Greifenberg . „Sie sind diszipliniert und ein paar Spieler haben schon individuelle Qualität. Wir sind technisch sicherlich nicht schlechter, aber Greffen bringt auch körperlich etwas mit. Unser Ziel ist es, unter die beiden besten Rückrundenteams zu kommen.“

Ob es noch dazu reichen könnte, den SC Füchtorf auf Platz zwei abzufangen, beantwortet Greifenberg zurückhaltend: „Es spielen noch fast alle vier Teams oben in der B-Liga-Tabelle gegeneinander.“ So ganz scheint der BSV die Hoffnung nicht aufgegeben zu haben, den Fünf-Punkte-Rückstand zum Relegationsplatz doch noch wettzumachen. Carsten Esser, Carsten Knoblich und Robin Lehm­kuhl werden in Greffen nicht dabei sein.