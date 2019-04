In Spiel eins nach dem geglückten Aufstieg in die 2. Regionalliga stellen sich die Korbjäger aus Telgte und Wolbeck beim Tabellensiebten Hertener Löwen II vor. „Eine Last ist abgefallen, die Spannung ist raus, das ist normal“, sagt Coach Marc Schwanemeier. „Trotzdem müssen wir uns aufs Spiel konzentrieren. Mein Ziel ist es, auch die letzten beiden Matches zu gewinnen.“ Zum Saisonende stellt sich in einer Woche der SV Brackwede beim neuen Oberliga-Meister vor. Anschließend werden die SG-Basketballer eine einmonatige Trainingspause einlegen, ehe offene Übungseinheiten und die Sommerferien folgen. In Herten fehlen Robert Burrichter, Nils Adel und Shayan Anssari.