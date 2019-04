Eine Woche, nachdem die Telgte-Wolbeck Baskets frühzeitig den Aufstieg in die 2. Regionalliga feiern durften, kassierten sie ihre erste Niederlage in dieser Saison – nach zuvor 20 Siegen. Bei den Hertener Löwen II verlor der Oberliga-Meister am Samstag mit 59:76 (29:41).

„Die Spannung war raus, die Luft war raus, die Motivation hat gefehlt“, sagte SG-Coach Marc Schwanemeier. Dass ein solcher Einbruch nur allzu menschlich ist, zeigte das Match des Tabellenzweiten. Die BBG Herford II unterlag überraschend Westfalia Kinderhaus.

„Ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft Spaß haben und ein bisschen daddeln wollte wie im Training“, meinte Schwanemeier. Das funktionierte schon allein deshalb nicht, weil die Hertener nach guter Anfangsphase der Baskets (7:3-Vorsprung) wie entfesselt aufspielten. Und sie trafen an diesem Nachmittag fast nach Belieben. „Fünf, sechs Spieler waren gefährlich“, staunte der SG-Trainer.

Die Löwen drehten den 3:7-Rückstand auf 26:11 im ersten Viertel. Nach 36:18 (17.) führten sie zur Halbzeit mit 41:29. Nach 25 Minuten stand es gar 58:36 und nach dem dritten Viertel 60:45.

Telgte-Wolbeck: Buckermann (12), Dammann (12), Trindeitmar (8), Krone (6), Ahmedin (6), Simon König (6), Schmidt (4), Sierra (3), Sebastian König (2), Dohmen.