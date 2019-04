Viel zu viele krasse Fehler: SG Telgte verliert gegen 1. FC Gievenbeck II

Die Fußballer der SG Telgte drängten. Immer wieder drückten sie die zweite Mannschaft des 1. FC Gievenbeck in deren eigene Hälfte. Fahri Malaj vergab einen Elfmeter, jagte aber den Nachschuss über die Linie. Dann tanzte er seinen Gegenspieler aus und erzielte sein zweites Tor. Der Stürmer hatte zwei weitere Großchancen, auch Vitali Neumann hätte treffen müssen. Sah richtig gut aus, was die SG da veranstaltete.

Das Problem: So war es nur in der zweiten Hälfte der zweiten Halbzeit. Zu diesem Zeitpunkt stand es im Takko-Stadion schon 5:0 für die Gievenbecker. Die beiden Malaj-Treffer waren nur Ergebniskosmetik zum 2:5 (0:2)-Endstand. Was phasenweise in der Zeit davor passierte gegen einen der direkten Konkurrenten, muss den Telgtern im Abstiegskampf große Sorgen bereiten.

Fußball: SG Telgte verliert gegen 1. FC Gievenbeck II 1/44 Die Bezirksliga-Fußballer der SG Telgte verloren gegen den 1. FC Gievenbeck II mit 2:5. Foto: Ralf Aumüller

Nach der 0:3-Niederlage in der Vorwoche bei Blau-Weiß Aasee enttäuschte die SG auch am gestrigen Sonntag auf eigenem Platz. Auf den ersten Nicht-Abstiegsrang in der Bezirksliga sind es jetzt fünf Punkte Rückstand.

„Das war ein sehr komisches Spiel. Um das alles einzuordnen, muss ich erst mal eine Nacht schlafen“, sagte SG-Trainer Mario Zohlen . Seine Truppe kam schleppend in die Partie und geriet durch eine verunglückte Flanke ins lange Eck in Rückstand (10.). Die Telgter befreiten sich. Vielleicht wäre das Match anders verlaufen, hätte Jannik Witte seine beiden Riesen-Kopfballchancen nicht kläglich vergeben. „Da wäre der Ausgleich verdient gewesen“, meinte Zohlen. Die Gievenbecker waren aber bissiger und nutzten eine der SG-Schläfrigkeiten nach einem Freistoß zum 2:0 (44.).

Wer unter den SG-Anhängern auf eine Wende gehofft hatte, wurde nach der Pause schwer enttäuscht. Die Hausherren leisteten sich haarsträubende Fehler, die FCG-Reserve erhöhte bis zur 64. Minute auf 5:0. „Das waren Auflösungserscheinungen“, klagte Zohlen.

Danach aber spielte nur noch sein Team, traf zwei mal durch Malaj und hatte weitere Hochkaräter. Zohlen weiß aber auch: „Da hat Gievenbeck extrem zurückgezogen. Die hatten das Spiel schon abgehakt.“

SG: Wulfert – Gronover (59. Wolf), Sauerland (54. Neumann), Zellner, Kleinherne – Schoof (46. Plagge), Röös, Möllers, Averweg, Witte – Malaj.

Tore: 0:1 Vette (10.), 0:2, 0:3 Bischoff (44./48.), 0:4 de Angelis (55.), 0:5 Niesing (64.), 1:5, 2:5 Malaj (68./73).