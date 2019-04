Spitzenreiter 1. FFC Recklinghausen agiert beim BSV Ostbevern flink und effektiv

Dieser Gegner war eine Nummer zu groß für die Westfalenliga-Fußballerinnen des BSV Ostbevern . Mit 0:6 unterlagen die Blau-Weißen am Sonntag dem designierten Meister und Aufsteiger zur Regionalliga im heimischen Beverstadion. Insbesondere in punkto Effektivität vor dem gegnerischen Tor war der 1. FFC Recklinghausen den Gastgeberinnen um einiges voraus. Befand sich das Team aus dem Ruhrgebiet erst einmal in Tornähe, landete gefühlt jeder zweite Versuch in den gegnerischen Maschen.

Dabei hielten die Gastgeberinnen eine Halbzeit lang prima mit. Sie hatten beträchtliche Spielanteile, gewannen ausreichend Zweikämpfe und besaßen durch Kim Weber und Kira Lücke zudem nennenswerte Torchancen. Allerdings verteilten sie in der 7. und 16. Minute auch zwei Geschenke, die von Marina Conrad und Chiara Tat dankend angenommen wurden.

Frauen-Westfalenliga: BSV Ostbevern - 1. FFC Recklinghausen 0:6 1/19 Die Westfalenliga-Fußballerinnen des BSV Ostbevern unterlagen Spitzenreiter 1. FFC Recklinghausen mit 0:6. Foto: Kock

Gleichwohl war Gäste-Coach Andreas Krznar am Spielfeldrand äußerst ungehalten über den Auftritt seiner Elf. Frühzeitig stellte er auf Viererkette um, tauschte eine Spielerin aus und drohte mit weiteren Wechseln.

„Von der Leistung her war das super“, lobte hingegen BSV-Trainer Daniel Stratmann. „Der Input war in Ordnung. Ich kann den Mädels nicht böse sein, aber die individuellen Fehler nutzt Recklinghausen konsequent aus, und die Ballverluste müssen wir abstellen.“

In der Schlussphase erlahmte die BSV-Gegenwehr zusehends, der Favorit kam immer wieder zu Kontern und erhöhte noch auf 6:0.

BSV: Potthoff – Mahnke (71. Gismann), Eichholt, Koe­nen – Schlattmann (67. Kölling), Glenzki, Lücke, F. Kemper, Weber, Rieping – Mende (71. Meimann).

Tore: 0:1 Conrad (7.), 0:2 Tat (16.), 0:3 Klos (49.), 0:4/ 0:5 Hettwer (53./Foulelfmeter/85.), 0:6 Lange (87.).