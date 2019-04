Der Andrang aus Telgte war so groß, dass die Gastgeber in der Sporthalle der Ludwig-Erhard-Schule eine zusätzliche Tribüne ausfahren mussten. Knapp 50 Schlachtenbummler begleiteten die zweite Mannschaft des TV Friesen zum viertletzten Saisonspiel. Sie sorgten in Münster für die passende Kulisse. Mit dem 22:19 (13:9)-Sieg bei der HSG Preußen/Borussia machten die Telgter frühzeitig die Meisterschaft in der Handball-Kreisliga klar. Das Team von Sebastian Seitz spielt in der kommenden Saison wieder in der Bezirksliga .

„Aus einer unheimlich kompakten Deckung heraus hatten wir viele Ballgewinne und sind über die erste und zweite Welle immer wieder zu Torerfolgen gekommen“, bilanzierte der Trainer. Mit einem starken Kai Schwertner im Tor und einer stabilen Abwehr ging die Friesen-Reserve schnell mit 4:0 und 5:1 in Führung. Sie blieb mit drei bis vier Treffern vorne und erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 16:11. Weil die Gäste aber einige Torchancen liegen ließen, kam die HSG auf 15:17 heran. Die Telgter antworteten prompt zum 20:15 und machten mit dem 22:16 (55.) alles klar. „Das haben die Jungs super gemacht. Sie haben gemerkt, dass sie eine Schippe drauflegen mussten“, lobte Seitz.

„ Wie die Jungs mitgezogen haben, das war überragend. Wie die Jungs mitgezogen haben, das war überragend. “ Sebastian Seitz

Der Jubel nach Spielende war groß bei den Friesen. Mit sieben Punkten Vorsprung sind sie drei Runden vor Saisonschluss nicht mehr einzuholen. „Die Jungs haben sehr gut gearbeitet und sie haben sich im Laufe des Jahres sehr gut entwickelt. Das macht mich stolz“, erklärte der Coach. „Wie die Jungs mitgezogen und sich reingehangen haben, das war überragend.“

Die Stärke des designierten Meisters ist nicht nur die Größe des Kaders, sondern auch das Kollektiv. „Von den Charakteren her hat die Mannschaft eine geniale Mischung“, betont Seitz. „Die Jungs verstehen sich nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz. Das macht vieles deutlich einfacher.“

Nur zwei Fragezeichen

Der Kader bleibt nahezu komplett zusammen, so der Trainer. „Zwei Spieler wissen noch nicht, ob sie voll weitermachen“, sagt Seitz. Nachwuchstorwart Jan Deppe aus der dritten Mannschaft, der regelmäßig mittrainiert und schon mal mitgespielt hat, rückt fest in den Kader.

Erstes Ziel in der Bezirksliga sei der Klassenerhalt. „Ich glaube, dass wir uns keine Sorgen darum machen müssen“, meint Seitz. „Ich bin mir sicher, dass wir im gesicherten Mittelfeld unterwegs sein können.“ Erst einmal kann die Friesen-Zweite am kommenden Samstag das Double schaffen. Die Telgter sind Gastgeber des Final Four im Kreispokal der Frauen und Männer.