„Egal ob Anfänger, Wiedereinsteiger, Fortgeschrittene, Halbmarathon-Läufer oder Liebhaber des Intervalltrainings – alle sind ab 18.45 Uhr auf dem Parkplatz des Waldfreibads willkommen.“ Das Einzige, was die Teilnehmer mitbringen sollten: Sportschuhe und nicht allzu warme Kleidung.

„Wir fangen langsam an. Die Anfänger laufen am ersten Tag höchstens zwei Minuten am Stück“, kündigt der Lauftreff Telgte in einer Pressemitteilung an. Jeder, der mit dem Laufen beginnen möchte, könne mitmachen. Das gelte auch für Fortgeschrittene, egal ob sie langsam laufen oder den Halbmarathon in unter oder knapp über zwei Stunden schaffen möchten.

Bevor das eigentliche Training mit dem Aufwärmen beginnt, werden Lauftreff-Leiterin Bettina Worch und Abteilungsleiter Borgmann die Anwesenden mit den wichtigsten Informationen zum Kursangebot versorgen. Wer Mitglied des TV Friesen ist, nimmt kostenlos teil. Eine Anmeldung ist erst ab der dritten Kurswoche erforderlich, sodass jeder erst einmal hineinschnuppern kann, bevor er sich entscheiden muss.