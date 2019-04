Carolin Cordes vom RFV Telgte-Lauheide gewinnt Emshof-Pokal

Was waren das für Bedingungen, die sich dem Reitverein Warendorf bei seinem April-Turnier boten: Traumhaftes Wetter und eine perfekte Organisation – und genauso traumhaft war die Startfeldfüllung in allen Klassen und Prüfungen. Beklagen musste sich niemand – außer vielleicht die Geländereiter, die am Samstagnachmittag ein wenig warten mussten. Die großen Starterfelder waren der Grund für Verzögerungen im Zeitplan.

Laura Wellenkötter störte das wenig. Die junge Reiterin des RFV Gustav Rau Westbevern gewann mit Vilano den Stil-Geländeritt der Klasse E mit der Wertnote 8,5 vor Hannah Heseker vom RFV Warendorf, die sich nach ihrer Babypause mit Belneter Cariadlawn und der Note 8,3 auf Rang zwei einreihte. Für Wellenkötter war der Sieg im Gelände ein wichtiges Puzzleteilchen für den Gewinn des Mini-Emshof-Pokals, den sie mit der Notensumme 23,1 für sich entschied. Mit der Summe 22,5 folgte ihre Vereinskollegin Carina Schlieper (mit Chester) auf Platz zwei vor Emma Schröder aus Albersloh.

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 1/68 Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Um den Emshof-Pokal zu ergattern, waren ebenfalls hohe Wertnoten nötig. Mit den Noten 8,3 für die Dressur, 8,1 im Stilspringen und 8,8 im Gelände war Carolin Cordes mit Lakoste nicht zu schlagen. Die Reiterin vom RFV Telgte-Lauheide gewann die Kombinierte Prüfung auf A-Niveau und nahm neben dem großen Pokal auch die Schärpe für das U 25-Championat der Vielseitigkeitsreiter mit nach Hause. Dahinter entschied ein Zehntel über Silber und Bronze der Kreismeisterschaft: Dank der Wertnote 8,3 im Gelände sicherte sich Lynn Reher (RFV Gustav Rau Westbevern) mit Lizzy Platz zwei (WN-Summe 23,9) vor Lea Arenhövel (RFV Warendorf), die sich mit Davidoff und dem Sieg im Stilspringen (WN 8,6) in Position gebracht hatte. Nach den drei Teilprüfungen kam das Warendorfer Paar auf die Wertnotensumme 23,8 – spannender hätte es für die Gastgeber kaum laufen können.

Für die beste Note des Turniers sorgte Annika Schnüpke vom RFV Gustav Rau Westbevern: Für ihre Runde im Gelände mit Rock Star zogen die Richter die sehr gute Note 9,0. Dass es dennoch, nach Platz zwei im Stilspringen, nur zum sechsten Gesamtrang in der Kombinierten Prüfung reichte, lag an der weniger guten Dressur.

Ins Gelände ging es auf der großen Anlage in der Bauerschaft Dackmar auch für die ganz kleinen Reiter und für die, die sich einen Startplatz bei den Bundeschampionaten sichern wollten. Im Geländereiter-Wettbewerb bauten Theresa Koch (RFV Rinkerode) und Nesquik mit der Note 8,0 ihre Führung im Junior-Pott‘s-Pokal aus. Mit der Note 7,8 reihte sich Annemarie Imholt (RV Ostbevern) mit Dunja auf Rang zwei ein, vor Hanna Große Hokamp (Westbevern) mit Centis (7,6) und Charlotte Winkelkötter (Ostenfelde-Beelen) mit Darcy (7,5).

Wie es die Großen machen, zeigte Sophie Leube vom RV Fritz Sümmermann Fröndenberg: In der Geländepferdeprüfung, einer Qualifikation für die Bundeschampionate für fünf- bis sechsjährige Pferde, brachte sie Skyjacker (WN 8,8) und Isselhook‘s Iroko (WN 8,7) auf den ersten beiden Plätze ins Ziel. Hinter Jerome Robine (RFV Weiterstadt) aus dem U 21-Nachwuchskader wurde Frank Ostholt (RFV Vornholz) mit Que und der Note 8,0 Fünfter.