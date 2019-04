RFV Telgte-Lauheide macht es spannend – RFV Milte-Sassenberg gewinnt

Die Kreisjugendstandarte bleibt beim RFV Milte-Sassenberg. Wie vor einem Jahr verwies der Titelverteidiger beim Turnier des RFV Warendorf den RFV Telgte-Lauheide und den RV Albersloh auf die Plätze zwei und drei. Vierte wurde die Startgemeinschaft der Reitvereine Alverskirchen-Everswinkel/Ennigerloh-Neubeckum vor dem RV Ostbevern II.

„Das ist doch noch mal spannend geworden“, pustete Petra Lengfeld nach dem abschließenden Springen durch. Die Mannschaftsführerin des RFV Milte-Sassenberg konnte aber aufatmen: Den Vorsprung, den sich die Equipe aus Milte in der A-Dressur erarbeitet hatte, brachte sie ins Ziel. Drei Abwürfe hätten sie sich leisten können, es blieb bei einem – und einem Sturz von Marie Baumjohann, der aber nicht ins Gewicht fiel. Der Gesamtsieg geriet nicht mehr in Gefahr.

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 1/68 Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Von Anfang an war der Titelverteidiger vorne dabei. In der Dressurreiterprüfung legte er leicht vor, im Stilspringen zog der RFV Telgte-Lauheide gleich. Auch der RV Albersloh, Sieger 2017, spielte noch eine Rolle und blieb den beiden Spitzenmannschaften bis zum Schluss an den Hufen. Am Ende entschied die Dressur zu Gunsten der Milter. Gleich drei Mal gab es Noten jenseits der 8,0, hinzu kam die Wertnote 8,8 für den Gesamteindruck. „Die Dressur von Milte war schon überragend“, erkannte auch die Telgter Mannschaftsführerin Andrea Korte an, deren Team in dieser Teilprüfung hinter Albersloh zusammen mit Ostbevern Dritte wurde.

Der RFV Milte-Sassenberg war in diesem Jahr aber nur schwer zu schlagen. „Wir sind mit fast der identischen Besetzung wie vor einem Jahr an den Start gegangen. Deshalb habe ich schon damit gerechnet, dass wir wieder mit um den Sieg kämpfen“, meinte Lengfeld. Am Ende kam Milte-Sassenberg auf 110,57 Punkte, Telgte-Lauheide folgte mit 109,17 Punkten vor Albersloh (108,93), Alverskirchen-Everswinkel/Ennigerloh-Neubeckum (106,87) und Ostbevern II (104,67).

Elf Mannschaften waren in diesem Jahr angetreten und sorgten zusammen mit den Einzelreitern sowie den Wettbewerben auf E-Niveau für ein herausragendes Starterergebnis.