Geländereiter eilen von Termin zu Termin

Es geht für die heimischen Buschreiter gleich mit dem nächsten Termin weiter: Eine Woche nach dem Geländeturnier des RV Warendorf lädt am kommenden Wochenende (13. und 14. April) der RV Ostenfelde-Beelen zu seinem Vielseitigkeits-Turnier ein. Wie in Warendorf gibt es dort einige interessante Wertungen, die bis hin zur Vorbereitung auf die Westfälischen und Deutschen Meisterschaften für U 16-Reiter reichen. Im Fokus stehen aber die nächsten Prüfungen für den Pott‘s- und den Junior-Pott‘s-Pokal.

Entsprechend gut stellt sich das Nennergebnis dar: 15 Teilnehmer haben sich für die Prüfungen der Junior-Serie angemeldet, rund 90 Startplätze sind für die Wettbewerbe der Klassen E und A reserviert. Die Ergebnisse beider Klassen fließen in die Wertung des Pott‘s-Pokals ein. Die Prüfungen der Klasse E mit Dressur, Stilspringen sowie die der Reiter-Wettbewerbe finden am Samstag statt, die der Klasse A am Sonntag.

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 1/68 Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

Reiten, Kreisjugendstandarte Warendorf 2019 Foto: R. Penno

In den Gesamtwertungen der Pokalserien sortiert sich allmählich das Klassement: Mit ihrem Sieg in Warendorf baute Theresa Koch (RV Rinkerode) ihr Konto auf 60 Punkte aus. Mit deutlichem Abstand (26 Punkte) folgen ihre Vereinskollegin Melissa Hornert und Annemarie Imholt (RV Ostbevern) auf den nächsten Plätzen. Im Pott‘s-Pokal rückte die Spitze enger zusammen: Mit 74 Punkten geht Elisa Holtmann (RFV Gustav Rau Westbevern) als Spitzenreiterin an den Start. Ihr folgen Vereinskollegin Carina Schlieper (66), die neue U 25-Kreismeisterin Carolin Cordes (RFV Telgte-Lauheide) mit 60 und Lynn Reher (Westbevern) mit 56 Punkten.

Den Abschluss des Turniers beim RV Ostenfelde-Beelen bildet am Sonntag ab 17.40 Uhr eine Geländepferdeprüfung der Klasse A, die als Qualifikation zum Bundeschampionat für fünf- und sechsjährige Pferde ausgeschrieben ist.