Der Termin ist perfekt für die Handballer des TV Friesen II. Eine Woche, nachdem die Telgter frühzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga gefeiert haben, sind sie Gastgeber der Kreispokal-Endrunden. „Klar, die Jungs sprechen schon vom Double“, erzählt Sebastian Seitz . Um die Motivation seiner Truppe muss sich der Trainer keine Gedanken machen. „Nach der Meisterschaft jetzt auch den Pokal in eigener Halle zu holen, ist Anreiz genug.“

Das Final Four der Frauen und Männer wird am morgigen Samstag ab 11 Uhr in der Dreifachhalle am Schulzentrum ausgetragen. Nach den Halbfinals folgen die Endspiele der Damen (15.45 Uhr) und der Herren (16.45 Uhr). Jede Partie läuft über zwei Mal 20 Minuten mit kurzer Halbzeitpause.

Mit einer Mixed-Mannschaft

Auf dem Papier haben die Gastgeber den dicksten Brocken erwischt. Um 12.15 Uhr trifft die Friesen-Zweite auf Schwarz-Weiß Havixbeck. Der Landesligist wird allerdings mit einem Mix aus erster und zweiter Mannschaft antreten. Die Erste hat noch Chancen auf den Klassenerhalt, muss am heutigen Freitagabend aber das schwere Auswärtsspiel beim TV Verl bestreiten. Da wird der Pokal-Auftritt in den Hintergrund rücken. „Mal abwarten, wie wir ins Spiel kommen“, sagt Seitz.

Fünf Spieler fehlen

Der Kader ist nicht komplett. Jannik Bücker, Max Hoffmann, Christoph Dahlhaus und Lars Enzner fehlen. Torwart Felix Aundrup schafft es nicht zum Halbfinale, er kommt wahrscheinlich später. „Wir können das auffangen, der Kader ist groß genug“, versichert der Telgter Coach, der eventuell auch selbst aufläuft. Spieler der ersten Mannschaft sind im Pokal nicht dabei.

„ Die ganze Abteilung unterstützt uns. Die ganze Abteilung unterstützt uns. “ Sebastian Seitz

Im zweiten Semifinale stehen sich Kreisligist HSG Preußen/Borussia Münster und der Bezirksliga-Dritte Sparta Münster gegenüber. „Sparta ist erst mal Favorit“, sagt Seitz. „Aber wenn die Angriffsmaschinerie der HSG läuft, dann ist sie schwer zu stoppen.“ Bei Preußen/Borussia hatten die Telgter am Sonntag den Meistertitel klargemacht.

Bei den Frauen spielen Westfalia Kinderhaus (Verbandsliga) gegen Sparta Münster (Landesliga-Schlusslicht) und der BSV Roxel II (Bezirksliga-Vorletzter) gegen den SC Münster 08 (Kreisliga-Spitzenreiter).

Die zweite Friesen-Mannschaft organisiert das Final Four. „Die ganze Abteilung unterstützt uns. Alle im Verein sind involviert“, freut sich Seitz. Er betont: „Und wir wollen das Turnier gewinnen.“