SG Telgte wie einst Preußen Münster?

Das war ein Stimmungskiller an der Hammer Straße: Als Preußen Münster 2006 100 Jahre alt wurde, schockte den Traditionsclub ein historischer Abstieg. Die Adlerträger sausten runter in die Oberliga, also in die vierte Liga. Die SG Telgte feiert in diesem Jahr ihr hundertjähriges Bestehen, und den Fußballern droht nach dem Aufstieg 2018 die sofortige Rückkehr in die Kreisliga A. Fünf Punkte beträgt der Rückstand aufs rettende Ufer. Kurz vorm Osterfest sieht’s nicht gut aus für den Bezirksligisten.

Die Lage hat sich innerhalb von acht Tagen gravierend verschlimmert. Dabei startete die Sport-Gemeinschaft nach der Winterpause sehr verheißungsvoll. In den ersten sechs Spielen 2019 holten die Telgter elf Zähler. Sie kassierten nur eine Niederlage und besiegten mit Vorwärts Wettringen (4:1) ein Spitzenteam. Aber schon die Leistungen gegen Germania Horstmar (2:0) und Arminia Ibbenbüren (1:1) haben Mario Zohlen nicht mehr überzeugt. Was er dann in den vergangenen beiden Matches sehen musste, bezeichnet der Trainer als „sehr, sehr ernüchternd“ und „richtig, richtig schwach“. Er befürchtet: „Vielleicht waren einige nach den Siegen gegen Wettringen und Horstmar schon wieder etwas zu zufrieden.“

Die Truppe vergeigte 0:3 bei BW Aasee , am Sonntag folgte ein 2:5 gegen den 1. FC Gievenbeck II – zwei Konkurrenten im Abstiegskampf. „Symptomatisch waren die Gegentore gegen Gievenbeck. Das hat mich an die Hinrunde erinnert“, klagt Zohlen. Vermisst hat er vor allem „Galligkeit, Laufbereitschaft, Sicherheit“. Er vermutet: „Das scheint eine Kopf-Geschichte zu sein.“

„Wir haben es kein einziges Mal geschafft, zwei Mal hintereinander mit der selben Mannschaft aufzulaufen“, sagt der Coach. Richtig weh tue der Ausfall von Philip Schange (Knieverletzung). „Er war in den ersten Wochen nach der Winterpause der entscheidende Spieler, weil er defensiv und offensiv seine Qualitäten abgerufen hat.“ Als Begründung für die jüngste Misere will der Übungsleiter die ständigen Personalwechsel aber nicht gelten lassen.

Vier von oben - vier von unten

Aus der Bezirksliga 12 mit 17 Mannschaften steigen vier ab. Die Klasse ist zweigeteilt: Bis zum sechsten Platz (bis zum SC Altenrheine) geht der Blick nach oben, ab Rang sieben nach unten. Telgte hat noch acht Spiele, vier davon gegen Teams aus dem Oberdeck (Altenrheine, Recke, Burgsteinfurt und Wilmsberg) und vier gegen Konkurrenten vom Unterdeck (Emsdetten, Lengerich, Ibbenbürener SpVg und Wolbeck).

„Es werden noch 24 Punkte verteilt, es gibt noch genügend Hoffnung. Die letzten beiden Spiele müssen wir schnell abhaken“, sagt Zohlen. Die SG spielt in den kommenden neun Tagen drei Mal: am morgigen Sonntag in Altenrheine, am Gründonnerstag (18. April, 18.30 Uhr) zu Hause gegen Emsdetten 05 und am Ostermontag (22. April) beim TuS Recke. Zohlen weiß: „Besonders in den nächsten beiden Spielen müssen wir punkten, sonst fährt der Zug ohne uns ab.“