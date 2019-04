Martin König vom TV Friesen Telgte will wieder Weltmeister werden

Seit 1985 startet Martin König bei Triathlon-Wettkämpfen. 2014 feierte er im ostdeutschen Zittau den größten Erfolg seiner Karriere: Cross-Triathlon-Weltmeister der Altersklasse 50 bis 55. Über die Gelände-Variante des Ausdauer-Dreikampfs sagte er damals: „Die Sportart haben sie für mich erfunden. Das ist ganz genau mein Ding.“ Und das ist keine Worthülse: Vier Mal schon – 2013, 2015, 2017 und 2018 – wurde der Telgter Deutscher Cross-Triathlon-Meister in seiner Altersgruppe. Jetzt will er seinen großen Triumph von vor fünf Jahren wiederholen.

Am 30. April startet König bei den Titelkämpfen in Pontevedra mit einem klaren Ziel. „Ich habe Chancen aufs Treppchen und will wieder Weltmeister werden.“ Seine Aussichten im Nordwesten Spaniens, nördlich der Grenze zu Portugal, sind gut. So gut wie 2014, denn der 54-Jährige, der im Juli 55 wird, zählt ab sofort zur Altersklasse 55 bis 59. Er weiß: „Im ersten und im folgenden Jahrgang hat man erfahrungsgemäß die besten Chancen.“ Als er 2018 Deutscher Meister wurde, „war es schon eng“, erinnert sich König. „Das Niveau in dieser jungen Sportart steigt zusehends. Die Leistungsdichte ist in den letzten drei, vier Jahren sehr gewachsen.“

„ Ich hoffe, dass die Strecke sehr schwierig ist. Ich hoffe, dass die Strecke sehr schwierig ist. “ Martin König

In Spanien erwartet der Athlet des TV Friesen 30 bis 40 Starter in seiner Altersklasse. Alle mussten sich qualifizieren. Die Distanzen in Pontevedra sind kürzer als gewöhnlich. Rund ein Kilometer weit müssen die Teilnehmer schwimmen. „Das Wasser im Fluss soll sehr kalt sein“, hat König gehört.

Mit dem Mountain-Bike – die Paradedisziplin des hauptberuflichen Zweiradhändlers – müssen die Triathleten 30 Kilometer absolvieren. „Über das Streckenprofil kann ich noch nicht viel sagen, aber knapp 400 Höhenmeter sind recht viel“, sagt der Telgter. „Ich hoffe, dass die Strecke sehr schwierig ist. Dann habe ich Vorteile.“ Mit dem Rad hat er im Wettkampf oft den entscheidenden Vorsprung herausgeholt. Der reichte dann meistens fürs Laufen. Bei der WM geht es über eine acht Kilometer lange Cross-Strecke. „Da werden wohl wieder einige Schikanen eingebaut. In Zittau hatten sie sich einiges einfallen lassen“, schmunzelt König.

Reines Privatvergnügen

Ende Dezember hatte er sich für den Start in Pontevedra entschlossen. An fünf bis sechs Tagen pro Woche hat er im Schnitt jeweils knapp zwei Stunden trainiert – in unterschiedlichen Varianten: Mal saß er fünf Stunden im Sattel, an einem anderen Tag absolvierte er eine 45-minütige verschärfte Laufeinheit. Dabei hilft ihm seine enorme Erfahrung: „Es ist eine meiner Stärken, dass ich zielgerichtet und für mich gewinnbringend trainieren kann.“

Und das alles auf eigene Kosten, ohne Sponsoren. „Das ist reines Privatvergnügen“, betont der 54-Jährige. Nur der TV Friesen leistet einen kleinen Beitrag. Auch als Weltmeister würde König nicht First Class nach Hause fliegen. Preisgelder oder andere Prämien gibt es in seiner Klasse nicht.

„ Ich memoriere das Streckenprofil. Ich memoriere das Streckenprofil. “ Martin König

Seit dieser Woche hat König das Training heruntergefahren. Am 24. April steigt er in Düsseldorf in den Flieger, am 1. Mai kehrt er zurück. Sein kleines Fahrradgeschäft bleibt in dieser Zeit geschlossen. Unmittelbar nach seiner Ankunft in Spanien schaut sich der Telgter die Strecken mehrfach an. Nicht nur das: „Ich memoriere das Profil und präge es mir sogar noch vorm Einschlafen ein“, erklärt der Cross-Triathlet. Diese akribische Vorbereitung mache ihm auch noch großen Spaß, versichert er.

Auch ein Weltmeister kennt den inneren Schweinehund. „Der will regelmäßig feste getreten werden, aber man darf nicht überreizen“, sagt Martin König. „Ich bin in diesen Situationen hart zu mir selbst, aber ich gehe auch gut mit mir um. Ich weiß, was ich mir zumuten kann.“