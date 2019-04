Letzter Auftritt in vertrauter Umgebung: Mit einem Heimspiel gegen den Tabellenfünften SV Brackwede verabschieden sich die Basketballer der SG Telgte-Wolbeck nach nur zwei Jahren bereits wieder aus der Oberliga. In der nächsten Saison geht‘s für sie in der 2. Regionalliga weiter.

„Brackwede spielt schnellen Basketball, stellt die beste Offensivmannschaft der Liga, lässt hinten aber auch viel zu. Wir sind die beste Defensivmannschaft“, verdeutlicht SG-Coach Marc Schwanemeier, was die Zuschauer erwarten könnte.

Auf jeden Fall soll es besser laufen als vor Wochenfrist bei der bislang einzigen Saisonniederlage in Herten. „Nur so ein bisschen Spaß haben, geht nicht“, erwartet er einen konzentrierteren Auftritt als bei den Löwen. „Wir müssen noch einmal richtig Gas geben.“

Drei Akteure werden zum Saison-Halali nicht dabei sein können. Robert Burrichter und Nils Adel sind verletzt, Lukas Buckermann wird aus beruflichen Gründen fehlen.

Im Anschluss an den Saison-Kehraus wollen die Baskets mit ihren Fans in der Zweifachhalle die famose Spielzeit 2018/19 feiern. 50 Liter Freibier stehen für die Besucher zur Verfügung. Die Gespräche mit Blick auf die kommende Saison laufen derweil gerade erst an.