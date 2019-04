Borussia Münster bejubelt bei Ems Westbevern sein 100. Saisontor

Daniel Schlunz (6.) und Michael Licher (10.) hatten die ersten Chancen für Ems Westbevern im Heimspiel gegen Kreisliga-A-Spitzenreiter Borussia Münster. Am Ende verloren die Gastgeber mit 0:4 (0:0). Die Niederlage fiel zu hoch aus. Das Team von Trainer Andrea Balderi gestaltete die erste Halbzeit offen. Hannes John vergab sogar noch eine weitere Möglichkeit (41.).

„Die Westbeverner haben uns zugesetzt, die Räume eng gemacht, gut verteidigt. Sie hätten zur Pause vorne liegen können“, lobte Gäste-Trainer Yannick Bauer. Sein Team hatte im ersten Durchgang nur durch Henry Hupe eine Chance. Balderi freute sich über die gute erste Halbzeit: „Unsere Mannschaft hat Einsatz und Moral gezeigt – und eine Reaktion auf das 0:7 in Warendorf.“

Fußball: Ems Westbevern verliert gegen Borussia Münster 1/28 Die Fußballer des SV Ems Westbevern verloren gegen Kreisliga-A-Spitzenreiter Borussia Münster mit 0:4. Foto: Ralf Aumüller

Nach dem Seitenwechsel drehte die Borussia aber auf und schenkte den Grün-Weißen vier Tore ein. Das eine war schöner als das andere, regelrechte Kunstschüsse. Die Münsteraner bogen durch einen Doppelschlag von Manoel Schug (62.) nach einer Ecke und von Henry Hupe (64.) mit einem Freistoß auf die Siegerstraße ein. Hendrik Schlunz per Kopfball nach einer Flanke von Bruder Daniel hatte die Chance zum Anschlusstor (67.). Besser machte es Julian Fuhrmann mit einem Schuss in den Winkel (74.). Schug erzielte dann das 4:0 für Münster (89.). Kurz zuvor hatte Ems-Torwart Christian Budde zwei Mal glänzend abgewehrt. Das 4:0 löste besondere Freude beim Titelanwärter aus, war es doch bereits der 100. Treffer in dieser Saison.

SV Ems: Budde – Stegemann, Kimmina, O. Hollmann, A. Hollmann – N. Engberding, Licher (61. H. Schlunz), John, D. Schlunz (78. Knappheide) – Sandmann (76. F. Engberding), Tewes.

Tore: 0:1 Schug (62.), 0:2 Hupe (64.), 0:3 Fuhrmann (74.), 0:4 Schug (89.).