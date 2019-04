Die Negativserie setzt sich fort: Mit dem 0:3 (0:2) beim SC Altenrheine kassierte die SG Telgte die dritte klare Niederlage hintereinander. Anders als beim 0:3 gegen BW Aasee und beim 2:5 gegen den 1. FC Gievenbeck II zeigte sich der Fußball-Bezirksligist an diesem Sonntag aber von seiner guten Seite. „Die Leistung war in Ordnung, besonders in der ersten Halbzeit. Ansonsten war es ein gebrauchter Tag“, erklärte ein vom Ergebnis frustrierter Co-Trainer Christian Schmelter. Der Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt weiterhin fünf Punkte.

Die Telgter begannen in Altenrheine sehr stark und waren der Führung näher als der Gegner. Martin Röös traf nur die Latte. Jannik Witte vergab eine Riesenchance, der Ball wurde gerade noch zur Ecke geklärt. Dann forderten die Gäste vehement einen Strafstoß, bekamen ihn aber nicht. „Jo Maffenbeier wurde gefoult, das war ein ganz klarer Elfmeter“, schimpfte Schmelter. Mitte der Halbzeit ging der Gastgeber mit einem Sonntagsschuss von Janis Schneider in Führung. Es kam noch dicker für Telgte: Kurz vor der Pause versenkte Nick Petlach einen Freistoß zum 2:0.

Die zweiten 45 Minuten waren weit weniger spektakulär. Die Telgter bekamen nicht mehr viele Bälle aufs Tor. Kurz vor Schluss erhöhte wieder Schneider noch auf 3:0 für Altenrheine.

Der Gründonnerstag (18. April) ist ein kompletter Spieltag in der Bezirksliga 12. Die SG steht gegen die SpVg Emsdetten 05 unter Druck. Anstoß im Takko-Stadion ist um 18.30 Uhr.

SG: Wulfert – Wolf, Plagge, Gronover, Kleinherne – Averweg (75. Schoof), Röös, Witte (65. Tewes), Möllers, N eumann – Maffenbeier.

Tore: 1:0 Schneider (25.), 2:0 Petlach (41.), 3:0 Schneider (89.).