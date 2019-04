Der Oberliga-Meister ließ sich am letzten Spieltag nicht lumpen, zumindest nicht in der Offense. Mit einem 101:76-Sieg gegen den SV Brackwede verabschiedeten sich die Telgte-Wolbeck Baskets in die 2. Regionalliga. Die Spielgemeinschaft beendete die Saison am Samstagabend in der Zweifachhalle mit dem 21. Erfolg im 22. Match.

„Das war ein lockeres Spiel und ein Start-Ziel-Sieg. Die Jungs haben sich noch einmal konzentriert“, lobte Coach Marc Schwanemeier nach dem Offensivfeuerwerk. Brackwede war nur mit sieben Spielern angereist. Herausragend war der Aufbau der Gäste. Den kleinen, wieselflinken Mann bekamen die Baskets nicht in den Griff. Er allein machte 39 Punkte.

Die Gastgeber sorgten im ersten Viertel über 9:2 und 17:5 zum 27:10 schnell für klare Verhältnisse. Im zweiten Abschnitt wurde die SG nachlässiger. Brackwede stellte auf Zonenverteidigung um und kam auf 22:29 (13.) heran. Nach einer Auszeit antwortete Telgte-Wolbeck mit drei Dreiern in Folge. Zur Halbzeit führte das Team mit 52:39.

Im ausgeglichenen dritten Viertel schaltete die SG wieder einige Gänge herunter, sodass Brackwede um einen Punkt auf 55:67 verkürzte. Doch in den letzten zehn Minuten lösten beide Mannschaften alle Fesseln. Die Hausherren gewannen diesen Durchgang mit 34:21. „Danach haben wir ordentlich gefeiert“, verriet Schwanemeier.

Telgte-Wolbeck: Trindeitmar (24), Krone (14), Sebastian König (13), Sierra (12), Simon König (10), Anssari (9), Schmidt (9), Dammann (5), Dohmen (3), Ahmedin (2).