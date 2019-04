TV Friesen II feiert das Double – HSG Preußen/Borussia Münster bezwungen

„Double-Sieger, Double-Sieger“, sangen die Handballer des TV Friesen II, tanzten durch die Telgter Dreifachhalle und warfen Coach Sebastian Seitz mit dem Kreispokal in Händen in die Luft. Mit 20:19 (10:7) hatten sie soeben die HSG Preußen /Borussia Münster in einem spannenden Endspiel des Final Four-Turniers in die Schranken gewiesen und nach dem Titelgewinn in der Männer-Kreisliga auch den Pokal-Triumph perfekt gemacht.

Bereits in der ersten Hälfte der auf 2 x 20 Minuten verkürzten Spielzeit schienen die Emsstädter alles klarzumachen. Zwischenzeitlich führten sie mit 9:4 (15.) und hatten ihren Gegner voll im Griff. Über die Außen, vom Kreis, aus dem Rückraum – es klappte fast alles. Die Friesen-Reserve machte mit ihrem Spielpartner phasenweise, was sie wollte.

Final Four: Der TV Friesen II sicherte sich den Kreispokal

Doch wer gedacht hatte, die Vorentscheidung sei schon gefallen, sah sich getäuscht. Die Münsteraner fanden nach der Pause immer besser ins Spiel, glichen beim 14:14 (29.) aus und hatten beim 18:19 sogar kurzzeitig die Nase vorn, ehe die Gastgeber das Blatt noch einmal wendeten, wobei Friesen-Keeper Kai Schwertner in den Schlusssekunden den vorentscheidenden Ball abwehrte.

„Es war ein geiles Erlebnis, hier vor eigenem Publikum im Finale zu stehen und dies zu gewinnen“, freute sich Seitz nach Spielschluss. „Über eine starke Deckung haben wir dem Gegner den Zahn gezogen. Die Torhüter waren überragend. Ich bin hochzufrieden. Wir werden den Abend gemeinsam verbringen und den Titel ordentlich feiern.“

Im Halbfinale hatten die Telgter Handballer SW Havixbeck mit 18:16 ausgeschaltet, während die HSG Preußen/Borussia Münster deutlich mit 24:13 gegen Sparta Münster die Oberhand behalten hatte.

Im Damen-Endspiel bezwang Kreisliga-Spitzenreiter SC Münster 08 den Bezirksligisten Westfalia Kinderhaus II mit 19:18 (12:5). Auch hier hatte es lange nach einer einseitigen Angelegenheit ausgesehen, ehe die Handballerinnen aus Münsters Norden in den Schlussminuten doch noch einmal für Spannung sorgten.

TV Friesen II: Felix Aundrup, Kai Schwertner – Steffen Hotte, Lennart Deitmer, Tillmann Niemeyer, Drilon Jashari, Jannik Bosse, Johannes Große-Schute, Philipp Horstmann, Max Kuschmann, Alexander Schäfer, Moritz Deitmar, Denis Duwe und Marcel Sommer.