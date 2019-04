Jeder zweite Schuss ein Treffer beim Erfolg des BSV Ostbevern gegen die SG Telgte II

Mit solch einem klaren Spielausgang hatte wohl keiner im Beverstadion gerechnet. Gleich mit 7:1 (2:0) bezwang am Sonntag der effiziente Tabellendritte BSV Ostbevern den Tabellenvierten SG Telgte II.

Frühzeitig stellten die Gastgeber die Weichen in Richtung Heimerfolg. Carsten Esser wurde in der fünften Minute im Sechzehner gefoult, den Strafstoß verwandelte Michael Sanders zur 1:0-Führung. Nach 28 Minuten klatschte SG-Keeper Nils Hülsmann einen Linksschuss von Hendrik Hülsmann nur ungenügend zur Seite, sodass Esser zum 2:0 zur Stelle war. Steffen Cramer hätte mit einem Flachschuss fast noch den dritten Treffer folgen lassen, aber diesmal war Hülsmann in der richtigen Ecke. Die Emsstädter kamen in der ersten Hälfte zu keiner nennenswerten Torchance.

BSV Ostbevern - SG Telgte II 7:1 1/30 Die Fußballer des BSV Ostbevern bezwangen die SG Telgte II mit 7:1. Foto: Kock

Nach dem Seitenwechsel änderte sich an den Kräfteverhältnissen wenig, nur dass diesmal mehr Tore fielen. Hülsmann, Sanders und Esser erhöhten auf 5:0, ehe Can Cevik der Ehrentreffer für die Gäste gelang (70.). In der Schlussphase trafen noch Esser und der eingewechselte Steffen Langanke.

„Eine starke Leistung in allen Mannschaftsteilen“, lobte Sven Frommer, der Trainer Matthias Greifenberg und Tobias Berger vertrat. „Wir haben gezeigt, dass wir oben dranbleiben wollen.“ „Ostbevern war die abgeklärtere Mannschaft und hat verdient gewonnen“, kommentierte Gäste-Coach Ralf Terwesten. „Bei uns ist vor fünf Wochen der Faden gerissen.“

BSV: Dertenkötter – Büst, Droste, Lührmann, Hülsmann – Middrup, Horstmann, Cramer (58. Ritter), N. Leinkenjost (72. Langanke), Sanders (65. Knoblich) – Esser.

SG II: Hülsmann – Bemben, Plagge (60. Drame), Hermes (56. Fronius), Greshake – Busch, Starzonek, A. Krasniqi, Lassak (46. Hemesath), Cevik – Terwesten.

Tore: 1:0 Sanders (5./Foulelfmeter), 2:0 Esser (28.), 3:0 Hülsmann (48.), 4:0 Sanders (50.), 5:0 Esser (56.), 5:1 Cevik (70.), 6:1 Esser (75.), 7:1 Langanke (78.).