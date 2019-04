Zwei Medaillen erkämpften sich Warendorfer Boxerinnen bei den Deutschen Meisterschaften in Binz. Für den Boxclub Warendorf starteten dabei Tessa Gause (Ostbevern) und Ilayda Kocak. Beide jungen Boxerinnen traten in der Altersklasse U 17 an.

Die Sportlerinnen schafften es bis ins Halbfinale und sicherten sich jeweils die Bronzemedaille bei den nationalen Meisterschaften.

Gause und Kocak hatten sich lange auf die Teilnahme vorbereitet. Nach ersten Erfolgen bei der Kreismeisterschaft im Januar folgten die weiteren Qualifizierungen. Anschließend ging es weiter über die Westfalenmeisterschaften zu den NRW-Titelkämpfen. Auch das Trainerteam und die Wettkampfgruppe des BC Warendorf freuen sich über diesen großartigen Doppelerfolg.

Im Mai werden noch zwei weitere Boxerinnen an den Deutschen Meisterschaften teilnehmen. Zoe Prinz (U 15) und Natalie Schrahe (U 19) aus Ostbevern haben sich ebenfalls qualifiziert. Damit sind weitere Medaillen auf nationaler Ebene möglich.