Die U 12-Mäd­chen des SV Ems Westbevern schafften zwar den Sprung ins Halbfinale bei der Qualifikationsrunde zur Westdeutschen Meisterschaft und waren dem Weiterkommen sehr nahe. Im Spiel gegen Gastgeber DJK SF Datteln fehlte es aber vornehmlich an der Nervenstärke. Nach verlorenem ersten Satz raffte sich die Mannschaft um Trainer Peter Lahrkamp auf und gelangte durch gutes Zuspiel sowie erfolgreiche Aktionen am Netz zu einem 12:5-Vorsprung, den sie aber im weiteren Verlauf noch einbüßte und mit dem 0:2 gegen Datteln den Sprung ins Endspiel verpasste. In der Vorrunde hatte das Ems-Aufgebot gegen Blau-Weiß Dingden mit 2:0 gewonnen und gegen den TV Hörde mit dem gleichen Ergebnis verloren.