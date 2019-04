Würden – wie im Normalfall vorgesehen – lediglich zwei Mannschaften aus der Westfalenliga absteigen, hätten die Fußballerinnen des BSV Ostbevern den Klassenerhalt so gut wie sicher. Da in der Frauen-Regionalliga mit Germania Hauenhorst, der Warendorfer SU und dem Herforder SV jedoch bis zu drei Aufgeboten akut die Rückversetzung in die hiesige Westfalenliga droht, könnte es diesmal bis zu vier Teams erwischen.

Abhängig ist dies letztlich vom Wechselspiel zwischen der 2. Bundesliga und Regionalliga. Arminia Bielefeld und Westfalia Bocholt nehmen aus dem Westen an der Relegation zur zweiten Liga teil. Von ihrem Abschneiden hängt die Absteigerfrage in der vierten Liga ebenso ab wie vom noch nicht endgültig gesicherten Klassenverbleib des FSV Gütersloh in der inzwischen eingleisigen 2. Liga. Fest steht, dass es dort die zweite Mannschaft der SGS Essen als abgeschlagenes Schlusslicht auf jeden Fall erwischen wird.

Eins stellt Viertliga-Staffelleiter Friedhelm Spey jedoch ganz klar: „Mehr als vier Absteiger wird es nicht geben. Ansonsten wird die Westfalenliga aufgestockt.“

BSV-Trainer Daniel Stratmann stellt sich erst einmal auf den ungünstigsten Fall ein, dass die Plätze elf bis 14 bedroht sind. Sein Aufgebot (22 Zähler) ist Elfter, hat aber durch den Erfolg in Dröschede (24 Punkte) den Kontakt zu den Iserlohnerinnen hergestellt. Mit in der Verlosung sind aber auch noch der SV Kutenhausen/Todtenhausen (22), VfL Bochum II (27) und der SC Borchen (28).

Das eindeutig schwerste Restprogramm hat Dröschede, das noch gegen fast alle Topteams antreten muss. Die verbleibenden Ostbeverner Duelle und die des SVKT sind in etwa vergleichbar.

„Vom Restprogramm her werden wir die Liga halten. Ich gehe von neun Punkten gegen Hohenlimburg, Bochum II und Gremmendorf aus“, sagt Stratmann optimistisch. „Damit sollten wir auf der sicheren Seite sein.“

Und dann wartet am 30. Mai (Christi Himmelfahrt) mit dem Kreispokal-Endspiel gegen Wacker Mecklenbeck noch ein echtes Highlight auf die Blau-Weißen. „Grundsätzlich liegt der Fokus auf der Liga“, so Stratmann. „Nach dem Klassenerhalt wäre der Pokalsieg das i-Tüpfelchen.“