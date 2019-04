Es war ein Kampf auf des Messers Schneide, den sich zwei Amazonen beim Late-Entry-Dressurturnier des Reitervereins Oelde in der Dressurprüfung Klasse M** lieferten.

Bianca Nowag vom RFV Ostbevern legte mit Cloé zunächst vor und erzielte bei ihrer Vorstellung 72,917 Prozent aller möglichen Wertungspunkte. Fabienne Müller-Lütkemeier vom RFV Paderborn versuchte auf Delavega unmittelbar darauf zu kontern.

Es wurden jedoch nur 72.760 Prozent aller Zähler, die bei ihr zu Buche schlugen. Sie sicherten diesem Starterpaar immerhin Silber in der Platzierung. Bronze ging Kira Laura Soddemann (ZRFV Coesfeld-Lette) und Blueberry Hill (71.042 Prozent), während sich Clemens Vosskötter (RFV Ostbevern) mit Diemersdal an neunter Stelle in die Platzierung einreihte (67.552 Prozent).

Bei der nachfolgenden Dressurprüfung der Klasse S* wurde hingegen mit umgekehrten Vorzeichen operiert. Da behielt Fabienne Müller-Lütkemeier mit Valencia As das Heft fest in der Hand (72.063 Prozentpunkte), während Bianca Nowag und Cloé an zweiter Stelle folgten (71.110 Prozentpunkte). Anja Wilimzig, Amazone des RFV Milte-Sassenberg, und Flavis wurden an dritter Stelle mit 70.397 Prozentpunkten notiert.