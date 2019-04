Mit dem Saisoneinstieg beim Turnier in Wettringen, der ersten Station im Münsterländer Mannschaftscup, waren die Fahrer des RFV Gustav Rau Westbevern zufrieden. „Die Herausforderungen waren beachtlich, zumal es für viele das erste Turnier in diesem Jahr war“, erklärte Michael Gausepohl .

Mit Dark Devil und Dark Shadow fuhr Gausepohl in der Klasse A der Pony-Zweispänner jeweils auf Platz eins im Hindernisfahren und im Gelände. Tim Schäferhoff erreichte mit Paul, Paula und 007 den dritten Platz in der Dressur, Rang zwei im Gelände und Platz zwei in der kombinierten Wertung. Waltraud Möller mit Nicos erreichte den vierten Platz im Hindernisfahren der Pony-Einspänner der Klasse A.

Bei den Pferde-Einspännern belegte Sandra Schulze Temming-Hanhoff mit Fidertraum den siebten Rang im Gelände und Platz sechs in der Kombination. Karl Meckmann kam mit Fränzi auf Rang sieben im Hindernisfahren. Bei den Pferde-Zweispännern fuhr Franz Friehe mit Bernstein L und Wajana auf den zweiten Platz in der Dressur und im Hindernisfahren sowie auf Rang vier im Gelände. Zweiter wurde er in der kombinierten Wertung.