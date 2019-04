Nach 21 Jahren ist die NRW-Landesauswahl der Polizei zurück an der nationalen Spitze. Mit dabei als Fachwartin für Volleyball war Andrea Mersch-Schneider, die als Libera in Reihen des BSV Ostbevern unlängst erst in die 2. Bundesliga aufgestiegen ist.

Bei den Deutschen Meisterschaften in Hamburg bezwang die NRW-Mannschaft die Gastgeberinnen im Endspiel mit 3:0 Sätzen. 1998, beim letzten NRW-Titelgewinn, war Mersch-Schneider auf dem Feld aktiv gewesen. Zuletzt hatte es zahlreiche zweite und dritte Plätze gegeben. Um so größer war diesmal der Jubel über den Triumph in der Hansestadt.

„Bis auf den ersten Satz im ersten Vorrundenspiel haben wir das Turnier dominiert“, sagt die 48-jährige Polizeidirektorin. Gegen die Landesauswahl aus Sachsen gab es nach holprigem Beginn einen 2:1-Erfolg. Niedersachsen hatten die mit mehreren Drittliga-Spielerinnen – darunter Lara Drölle vom USC Münster II und Leonie Hoffmann vom ASV Senden – angetretenen NRW-Polizistinnen beim 2:0 dann sicher im Griff. Im Halbfinale folgte ein 3:1-Sieg gegen Hessen.

Nach dem Final-Triumph gegen Hamburg wurde ausgiebig gefeiert. Schließlich war Lea Adolph auch noch als beste Libera des Turniers ausgezeichnet worden. Jene Sportlerin, die Mersch-Schneider den Platz im NRW-Aufgebot nach vielen Jahren diesmal weggeschnappt hatte. „Wir sind ein ausgeglichen besetztes Team“, so die Fachwartin.