Überraschend ist das nicht, dürfte dem SV Ems Westbevern aber trotzdem wehtun: Mit Hannes John verliert der A-Kreisligist nach dieser Saison einen Leistungsträger.

Der hoch talentierte Mittelfeldspieler wechselt zu Borussia Münster. Das verkündete Yannick Bauer, der Trainer des Spitzenreiters in der Kreisliga A1. Die Borussen können am Sonntag mit einem Sieg im Heimspiel gegen die Warendorfer SU schon die Meisterschaft und damit den direkten Aufstieg in die Bezirksliga klarmachen. John war im Sommer 2017 aus der A-Jugend des SC Münster 08 nach Westbevern zurückgekehrt.