Die Golfsaison 2019 begann in der Harkampsheide gemächlich, aber mit großer Resonanz. Beim Ostervierer des GC Gut Hahues zu Telgte starteten 72 Spieler in 18 Flights. „Die Bahnen waren brechend voll, mehr geht nicht“, freute sich Berthold Kirschbaum , im Vorstand für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Das Eröffnungsturnier sei eher „ein geselliger Termin“ gewesen. Davon gibt es in diesem Jahr auf der 12-Bahnen-Anlage am Gut Hahues wieder eine ganze Menge. Jeder Hobbyspieler, auch mit höherem Handicap, kommt zu seinem Recht. Aber nicht nur der.

Das Team um Spielführerin Anke Große Frericks nimmt neben dem geselligen auch den sportlichen Bereich verstärkt ins Visier, erläutert Kirschbaum. Diese Ausrichtung zeigt sich beispielsweise in dem Trainingscamp für alle Mannschaftsspieler. Am heutigen Freitag ab 14 Uhr, am Samstag und am Sonntag treffen sich die Teilnehmer zu Übungseinheiten, Fitnessberatungen und kleinen Turnieren. Der GC Gut Hahues stellt in dieser Saison Teams bei den Damen Altersklasse (AK) 30, bei den Herren AK 50 und 65, bei der Jugend sowie in der Deutschen Golf Liga (DGL) mit je einer Frauen- und einer Männermannschaft.

„Wir können aber natürlich weiterhin die ganze Bandbreite anbieten“, betont Kirschbaum. Dazu gehören der Monatsteller, ein monatliches großes Turnier nur für Mitglieder, und eine regelmäßige After-Work-Reihe. Einmal pro Monat wird zudem ein Beginner-Turnier über neun Loch gespielt. Der Startschuss fällt am morgigen Samstag. Am Sonntag gehen beim Tiger & Greenhorn-Turnier jeweils Nichtgolfer, also keine Vereinsmitglieder, mit erfahrenen Spielern übers Grün.

Telgter Open

Die Höhepunkte im prall gefüllten Jahreskalender des Golfclubs sind der Präsidenten-Cup am 1. Juni, die Telgter Open am 6. und 7. Juli und die Clubmeisterschaften Ende August/Anfang September. „Abgerundet wird unser Programm durch ganz viele verschiedene kleinere Turniere, oft auch im geselligen Bereich“, sagt Kirschbaum.

Zur Probe

Der Golfclub Gut Hahues bietet die Möglichkeit, bei einer Probemitgliedschaft in den Sport hineinzuschnuppern. Sie ist im ersten Monat inklusive Trainingsterminen kostenlos und kann zu einem kleinen Kurs zwei Monate verlängert werden, erklärt Kirschbaum. Wer Interesse hat, meldet sich im Clubsekretariat ( ✆ 0 25 04- 7 23 26 oder sekretariat@golfclub-telgte.de). Oder er kommt unverbindlich auf der Anlage vorbei.