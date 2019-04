Die erste Prüfung erst um 9.30 Uhr, und am späten Nachmittag ist der Reitertag auf der Anlage Korte schon wieder beendet: Kein Wunder, dass Andrea Korte in diesen Tagen ruhig schlafen kann. „Dieser Turniersonntag wird viel entspannter, als wir es gewohnt sind“, sagt die Verantwortliche des RFV Telgte-Lauheide vor der Ein-Tages-Veranstaltung am 28. April.

Verglichen mit dem Vorjahr ist dieses Event fast schon ein Klacks für den Verein. Ende April 2018 ging es noch über zwei Tage, das Niveau reichte bis zur Klasse M. Jetzt gibt es gar keine Leistungsprüfungen mehr, in Lauheide wird ein reines WBO-Turnier ausgerichtet. 19 Prüfungen stehen in der Reithalle und auf dem Springplatz auf dem Programm. „Die Beteiligung ist gut“, sagt Andrea Korte. „Und man darf auch noch am Veranstaltungstag ohne zusätzliche Kosten nachmelden. Wir freuen uns auf ein schönes Turnier mit motivierten Jugendlichen.“

Dass der RFV Telgte-Lauheide das Angebot in diesem Jahr so stark heruntergefahren hat, verlief nicht ohne Diskussionen. Der Club spart Kosten, und es ist vor allem eine Frage des Aufwands. „Wir sind ein relativ kleiner Verein. Zu Hause wollten natürlich viele Vereinsmitglieder selbst reiten“, erklärt Andrea Korte. „Das ging auf Kosten der Helferbeteiligung, und wir konnten das dann aus eigener Kraft kaum noch bewältigen.“ Jetzt können nur noch die jüngeren Mitglieder teilnehmen.

In der Halle bei Korte folgen am Sonntag nach einem Dressurwettbewerb (10 Uhr) Reiterwettbewerbe für Jungen und Mädchen, ein Dressurreiterwettbewerb, Springreiterwettbewerbe für Jungen und Mädchen sowie ab 15.30 Uhr die Platzierungen der Kombinierten Wettbewerbe.

Auf dem Turnierplatz stehen ab 9.30 Uhr ein Caprilli-Test, Geländereiterwettbewerbe für Jungen und Mädchen auf dem Plan sowie ein Führzügelwettbewerb, ein Spring- und Stilspringwettbewerb, ein Jump & Run (ohne Sattel) und ab 15.15 Uhr ein E-Springwettbewerb mit Stechen.