Arminia Ibbenbüren gewinnt, Germania Horstmar gewinnt: Die Ergebnisse in den Nachholspielen der Fußball-Bezirksliga am Donnerstagabend waren gar nicht nach dem Geschmack der SG Telgte . Den Drittletzten trennen jetzt wieder fünf Punkte vom rettenden 13. Platz. Grob überschlagen, würden der SG aus den letzten fünf Matches vermutlich nicht mal drei Siege zum Klassenerhalt reichen.

Sicher ist: Im Heimspiel am Sonntag gegen Preußen Lengerich müssen die Telgter gewinnen. „Sonst wird es nicht nur schwer für uns, sondern richtig, richtig schwer“, sagt SG-Trainer Mario Zohlen . Die Gäste müssen nach der Niederlage am Donnerstag in Ibbenbüren für die Kreisliga planen. „Sportlich ist diese Aufgabe ganz schwer einzuschätzen“, so Zohlen. Verrückt: Am Gründonnerstag vergeigten die Preußen mit 1:10 in Wolbeck, um am Ostermontag mit 2:1 gegen Wilmsberg zu gewinnen.

Die SG beendete mit dem 3:0-Sieg beim TuS Recke eine Serie von vier Niederlagen mit 2:14 Toren. „Mit dieser Aggressivität und Bereitschaft müssen wir auch gegen Lengerich auftreten“, fordert Zohlen.

Das Hinspiel gewann Telgte mit 5:0. Zwei Tore erzielte Josef Maffenbeier , der nach seiner Gelb-Rot-Sperre jetzt wieder dabei ist. Auch Vitali Neumann kehrt zurück. Dafür fehlen Felix Gronover (Zahn-OP) und Michael Averweg (Urlaub).