Mit 26:22 gewannen die Handballer des TV Friesen das Landesliga-Hinrundenduell beim TV Werther . „Das war eines unserer konstantesten Spiele“, erinnert sich Telgtes Trainer Christian Meermeier.

Die Ostwestfalen standen zunächst überraschend weit oben in der Tabelle platziert, sind in der Zwischenzeit ein wenig abgerutscht, haben aber nie etwas mit der abstiegsgefährdeten Zone zu tun gehabt. „Werther spielt eine passable Saison. Der Aufsteiger ist so etwas wie eine Wundertüte. Das wird kein Selbstläufer“, so Meermeier mit Blick auf das samstägliche Heimspiel gegen den Tabellenneunten.

Die personellen Voraussetzungen sind eher suboptimal. „Einige Spieler waren während der Ferien im Urlaub, das Training war durchwachsen.“ Zwar sind die Urlauber inzwischen wieder da, aber ein kleiner Trainingsrückstand bleibt.

Jan Philipp Kortenbrede wird in dieser Saison aus beruflichen Gründen nicht mehr zum Einsatz kommen. Zudem knickte Marvin Sand unter der Woche um. Sein Mitwirken ist fraglich.