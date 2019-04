Taktisch gut, defensiv kompakt und offensiv effektiv. Dazu mit einer überraschenden Auf- und einer vorbildlichen Einstellung. Wenn all das zusammenkommt, dann kann es nur einen gelungenen Auftritt geben. Und diesen Beweis traten die Landesliga-Fußballerinnen der SG Telgte beim Gastspiel in Herbern an. Mit 4:1 (2:1) siegte das Team von Sebastian Wende , der allenfalls eine Viertelstunde vor der Pause seine Truppe nicht ganz auf Ballhöhe sah. „Für uns war das ein sehr wichtiger Sieg. Und unverdient war der auch nicht.“

Dass er Linda Focke in die Innenverteidigung beordert hatte, kam schon überraschend. Genau diese Maßnahme zeigte Wirkung, wurde die etatmäßige Stürmerin doch zu einer festen Größe im SG-Bollwerk. Und vorne konnte sich Wende einmal mehr auf Alexandra Füchtenbusch verlassen, die ihre Truppe nach einer halben Stunde bereits mit 2:0 in Führung geschossen hatte. Den dritten Treffer besorgte der SV Herbern durch Sara Große Budde selbst, ehe Marion Osthues zum 4:0 traf.

SG-Frauen: Rodrigues Santos – Mors, Focke, Joswowitz, Hellweg – Laukötter, Baysal, Acosta Dominguez (87. Kretschmer) – Osthues (89. Remkamp), Kortmann (80. Brambrink) – Füchtenbusch.

Tore: 0:1, 0:2 Füchtenbusch (4./28.), 1:2 Brockmeier (43.), 1:3 Große Budde (64./Eigentor), 1:4 Osthues (85.).