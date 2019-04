Eine gute zweite Halbzeit mit zahlreichen Tormöglichkeiten inklusive eines Elfmeters reichten Ems Westbevern nicht, um bei BW Beelen etwas Zählbares mitzunehmen. Der Fußball-A-Kreisligist verlor am Sonntag unnötig mit 0:1 (0:0).

„In der schwachen ersten Halbzeit haben wir keinen Zugriff bekommen. Wir hatten keine zwingende Chance in einer zerfahrenen Partie“, bilanzierte Ems-Trainer Andrea Balderi. „Das Spiel wurde erst nach dem Seitenwechsel besser – vornehmlich von uns.“ Er klagte: „Beelen hat eine körperbetonte Spielweise an den Tag gelegt. Mit ihren Grätschen trafen sie nicht nur den Ball, was mich sehr genervt hat.“

In der 13. und 25. Minute rettete Torwart Christian Budde für den SV Ems. „Nach dem Seitenwechsel haben wir vieles richtig gemacht“, sagte Balderi. Chancen durch Daniel Stegemann (47.), Hannes John (56.), Michel Licher (60.) und erneut John (71.) blieben aber ungenutzt. Obwohl die Westbeverner das Spiel bestimmten, gelang den Gastgebern durch Marvin Farwick in der 76. Minute der Führungstreffer. „Das Tor ist aus dem Nichts gefallen, und der Schütze stand klar im Abseits“, ärgerte sich Balderi. Seine Mannschaft hätte zwei Minuten später ausgleichen können, doch Licher schoss einen Elfmeter nach einem Foul an John am Pfosten vorbei.

SV Ems: Budde – F. Engberding, Leifker (82. Hohmann), Kimmina, Knapp­heide (82. H. Schlunz) – D. Schlunz, Stegemann, John, A. Hollmann – Licher, Sandmann (70. O. Hollmann).

Tor: 1:0 M. Farwick (76.).

Bes. Vorkommnis: Licher (Westbevern) verschießt Foulelfmeter (78.).