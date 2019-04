Weniger ist manchmal mehr

Ein Turnier nur für Dressurreiter hat in der Region Seltenheitswert. Meistens wird eine gesunde Mischung angeboten, manchmal mit dem Schwerpunkt auf einer Disziplin. Weil der Reitstall am Rothenbach in Warendorf aber ein sehr kleiner Verein ist, konzentrierte er sich aufs Viereck. Ganz nach dem Motto weniger ist mehr. Für Turnierleiterin und Vereinschefin Alexandra Richter war es die richtige Entscheidung: „Wenn wir wieder ein Turnier machen, dann nur für Dressurreiter“, sagte sie. Der Aufwand sei eben viel kleiner gewesen. Gelohnt hat es sich dennoch.

Bianca Nowag gewinnt beide S-Dressuren

„Wir hatten einige Reiter hier, die schon sehr erfolgreich sind“, sagte Richter. Ein gewisser Stolz und die Zufriedenheit, richtig zu liegen, war der Turnierleiterin anzusehen. Es reichte ein Blick in die Ergebnislisten, die den teils hochklassigen Sport bestätigten. Dort stand zwei Mal Bianca Nowag (RV Ostbevern) mit Carantas ganz oben. Der neunjährige Holsteiner beeindruckte schon durch seine Ausstrahlung, in den beiden S-Dressuren war das Paar nicht zu schlagen. 72,149 Prozent gab es am Freitag, 70,439 am Sonntag. Die beiden Siegerschleifen waren Bianca Nowag sicher.

Sabrina Nawrot (kl. Bild) wurde mit Loxlaine Dritte der Dressurreiterprüfung der Klasse M Foto: René Penno

Michaela Jordan holt auf Chicolino Platz zwei in der Klasse M*

Dahinter reihten sich am Sonntag die Warendorferin Lisa Marie Koch, die jetzt für den RFV Nienberge-Schonebeck startet, mit Ready to dance (69,518) ein. Anja Wilimzig (RFV Milte-Sassenberg) mit Flavis (69,474) und Sabrina Geßmann (RFV Nienberge-Schonebeck) mit Sundance Sid (68,465) folgten. Am Freitag waren Geßmann und Sundance Sid noch Zweite vor Carina Bachmann (RV Kalthof) und Koch gewesen.

Auch in der Prüfung auf M*-Niveau war Bestform erforderlich, um am Ende bei der Vergabe der Schleifen dabei zu sein. Carina Bachmann und Freundeskreis siegten mit 70,505 Prozent vor Michaela Jordan (RFV Ahlen) mit Chicolino (69,596) sowie Clemens Vosskötter (Ostbevern) mit Diemersdal (68,434). Als zweite Ahlenerin nahm Greta-Marie Steiner die Schleife für Platz fünf mit Balutelli in Empfang. Kira Helmrich vom RFV Warendorf wurde mit Iguazu Neunte. Nach Ahlen ging schon am ersten Turniertag die Schleife für Platz drei der Dressurreiterprüfung der Klasse M: Sabrina Nawrot zeigte mit Loxlaine ihr Können und bekam dafür die Wertnote 7,5.

Reiten, Dressurturnier in Warendorf am Rothenbach 2019 1/25 Reiten, Dressurturnier in Warendorf am Rothenbach 2019 Foto: R. Penno

Auch der Nachwuchs zeigt sein Können

Ganz wichtig war Alexandra Richter der Nachwuchs, der auch ein Mitglied des Bundeskaders nach Warendorf lockte: Sophia Ritzinger (Pferde und Sport Bergsdorf) gewann mit Ray Dance beide M-Dressuren. Am Samstag im strömenden Regen vor Laura Stuhldreier (Ostbevern) und Damon‘s Pauly sowie Theresa Nabbefeld (RFV Elverter Heide Lüdinghausen) mit Devalero. Am Sonntag, wieder bei Sonnenschein, sicherte sich Nabbefeld mit Devalero und Fabregas die Plätze zwei und drei – Ritzinger und Ray Dance siegten.