SG Telgte gewinnt den Bever-Ems-Werse-Cup

Ein gemeinsamer Kreis der kleinen Kicker und lautstarke Rufe: „Wer greift an? Wer schießt die Tore? Wer gewinnt? Wir!“. So stellten sich die U 7-Fußballer der SG Telgte und ihr Trainer Sven Langer auf die Spiele des Bever-Ems-Werse-Cups ein. Langer ist wichtig, dass die kleinen Fußballer mutig dabei sind. „Ich schätze unsere Chancen ganz gut ein, aber am wichtigsten ist der Spaß. Mit Spaß zum Erfolg“, betonte er, bevor es für sein Team losging.

Der Bever-Ems-Werse-Cup , der jedes Jahr zum Ende der Osterferien ausgerichtet wird, ist ein Vorbereitungsturnier für Jugendmannschaften. Es besteht nur aus Derbys, denn es nehmen die Nachbarvereine SG Telgte, Ems Westbevern, BSV Ostbevern und der TSV Handorf teil. Diesmal war die SG Telgte Ausrichter. Jedes Einzelturnier von der U 6 bis zur U 11 wurde nach dem Modus jeder gegen jeden ausgespielt.

Fußball: Bever-Ems-Werse-Cup in Telgte 1/23 Bilder vom Jugendfußball-Turnier Bever-Ems-Werse-Cup mit der SG Telgte, BSV Ostbevern, TSV Handorf und Ems Westbevern. Foto: Franziska Ix

Den Wanderpokal gewinnt der Verein mit den insgesamt meisten Punkten. Diesmal bekamen alle Fußballer eine Medaille, da die Sport-Gemeinschaft in diesem Jahr 100 Jahre alt wird. Als Titelverteidiger trat der BSV Ostbevern an.

„Es ist bescheiden vom Wetter her“, sagte Organisator Siegfried Springmeier zwischenzeitlich, als es mal wieder in Strömen regnete, Zuschauer und Spieler sich unter ein kleines Zelt retteten und sich mit einer Waffel oder einer Portion Pommes stärkten. Die kleinen Kicker hatten trotzdem viel Spaß und waren motiviert. „Noch zehn Sekunden“, rief ein Spieler aufgeregt, als seine Mannschaft ein Gegentor kassiert hatte. Die Eltern feuerten ihre Kinder immer wieder an. „Schneller“, „weiter“ und „hinterher“, so schallte es über die Plätze. Ralf Wiesdorf vom Organisationsteam betonte: „Trotz des schlechten Wetters war das Stadion ziemlich voll.“

Der Gesamtsieger hatte am Ende einen deutlichen Vorsprung. Telgte gewann passend zum 100-Jährigen mit einer Punktzahl von 40. Die Jüngsten, die U 6-Spieler, hielten den Pokal stolz in die Luft. Die anderen Mannschaften waren nach ihren Spielen schnell nach Hause gefahren, da sie durchnässt waren.