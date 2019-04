Der Doublesieger hatte es in den vergangenen Wochen locker angehen lassen. Nachdem die zweite Handballmannschaft des TV Friesen frühzeitig die Kreisliga-Meisterschaft klargemacht und den Kreispokal gewonnen hatte, stand im Training mehr Fußball als Handball auf dem Plan. Sollte ja vor allem Spaß machen. Trotzdem reichte es nach der Osterpause zu einem 30:22 (14:11)-Sieg gegen den SC DJK Everswinkel II.

„Es war eine sehr durchwachsene Leistung, aber wir waren nie in Gefahr“, bilanzierte der Telgter Trainer Sebastian Seitz nach dem drittletzten Match in dieser Saison. „Wir haben es uns unglaublich schwer gemacht. In der ersten Halbzeit hatten wir so viele technische Fehler und Passfehler wie in den letzten sieben, acht Spielen zusammen.“

TV Friesen II: Schwertner – Hotte (6), L. Deitmer (5), Horstmann (5), Enzner (3), Kuschmann (3), M. Deitmer (2), Sommer (2), Bosse (1), Dahlhoff (1), Große-Schute (1), Duwe (1).