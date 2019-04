Wenn das kein gutes Omen ist: Patrick Altefrohne fuhr zum Auftakt des German Cycling Cup (GCC) in Göttingen auf den vierten Platz. Wie im Vorjahr, als der Telgter bei der inoffiziellen Deutschen Meisterschaft für Hobby-Radsportler am Ende die Einzelwertung gewann und mit seinem Team Leeze aus Münster auch die Gesamtwertung.

Die Truppe aus Münster liegt nach der ersten der insgesamt zehn Etappen in dieser Saison schon wieder vorne. Altefrohnes Mannschaftskollegen Sascha Jakat und Daniel Westmattelmann belegten bei dem Rennen über 100 Kilometer die ersten beiden Plätze. „Das zeigt, was für ein starkes Team wir haben, wie gut wir uns verstärkt haben und wie gut wir schon zusammenarbeiten“, betont Altefrohne. Eine Kapitänsrolle sei bislang nicht vergeben, auch nicht an Ex-Profi Westmattelmann. „Er muss keinem mehr etwas beweisen, er hilft uns auch mit seiner riesigen Erfahrung“, so Altefrohne.

Der GCC-Start in Göttingen war hart. „Die zwei Berge waren die Scharfrichter des Rennens“, sagt der Telgter, der in 2:24,40 Stunden Vierter wurde. Der erste Anstieg zog sich über knapp elf Minuten und der zweite 25 Kilometer vor dem Ziel über rund sechs Minuten. Sechs Fahrer des Leeze-Teams dominierten eine 20-Mann-Gruppe, die die vier Fahrer an der Spitze verfolgte und zehn Kilometer vor dem Ziel einholte. Im Sprint landeten dann drei Leeze-Kollegen unter den ersten vier. „Ich bin mit dem Rennen und mit der Platzierung super zufrieden“, bilanziert Altefrohne.

Am morgigen Mittwoch startet der Fahrer des TV Friesen um 11 Uhr beim Radrennen am Lindener Berg in Hannover, um sich Punkte für die Rangliste der Elite-Amateure zu sichern. Am Sonntag nimmt Altefrohne an den NRW-Meisterschaften in Ahlen-Dolberg teil. Am 11. Mai (Sonntag) steht auf dem Nürburgring die zweite Etappe des German Cycling Cup auf dem Programm. „Das wird schon ein Ausscheidungsrennen. Danach schauen wir mal weiter“, sagt Patrick Altefrohne.