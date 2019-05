Mit dem Verbleib der zweiten Tischtennismannschaft in der 1. Kreisklasse und dem Aufstieg der Dritten in die 2. Kreisklasse hat der BSV Ostbevern seine Saisonziele erreicht. Jetzt herrscht Planungssicherheit bei den Blau-Weißen, die in der laufenden Spielzeit ihre Erste wegen Personalmangels aus der Bezirksliga zurückziehen mussten.

Alle Akteure, die zuletzt aktiv waren, bleiben dabei. Abteilungsleiter Markus Redbrake und Philipp Neumeister verstärken die bisherige Zweitvertretung, die die erste Mannschaft wird. Die beiden steigen nach ihrer unfreiwilligen Pause wegen des Rückzugs wieder ein. Die Erste besteht künftig aus neun Spielern. Redbrake, Neumeister, David Krieg, Karl Piochowiak, Andreas Rottwinkel und Martin Schwegmann bilden voraussichtlich die Stammsechs. Achim Bücker, Andrea Seidel und Fabian Bäumer sind weitere Kandidaten.

Das könnte sich noch ändern, falls Michael Weppler und Manfred Bals sich entscheiden weiterzumachen. Bis zum 31. Mai, dem Ende der Wechselfrist, haben sie Zeit. Mit Daniel Rolf, Spitzenspieler des ehemaligen Bezirksliga-Teams, kann der BSV nicht mehr planen. „Daniel hat sich beim BSV abgemeldet. Wohin sein Weg führt – er wohnt in Münster – ist offen“, so Redbrake. „Wir werden wohl mit zwei Mannschaften in die neue Spielzeit gehen“, erklärt der Abteilungsleiter.

Am Samstag (4. Mai) richtet der BSV die Vereinsmeisterschaft aus.