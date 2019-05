Warendorfer Boxer waren vom Dortmunder Boxsport 20/50 zur Veranstaltung „Boxen für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“ eingeladen. Mit dabei war auch Natalie Schrahe aus Ostbevern.

Vier von fünf Kämpfen entschieden die Kampfsportler aus der Kreisstadt für sich. Ilayda Kocak (Juniorinnen 54 kg) siegte technisch perfekt in allen Runden. Sara Suna Köksal (Juniorinnen 54 kg) boxte technisch stark, unterlag jedoch ihrer Gegnerin. Dennis Hell kämpfte in der Gewichtsklasse der Männer bis 81 Kilogram. Er ging offensiv in die erste Runde und errang etwa zur Hälfte der Zeit einen technischen Knockout.

Newcomer Michael Siemens (Jugend 64 kg) verließ nach seinem allerersten Kampf gegen einen sehr gut vorbereiteten Dortmunder Boxer den Ring ebenfalls als Gewinner.

Natalie Schrahe (Ostbevern) zeigte ebenfalls eine gute Leistung und entschied beim Auftritt in Dortmund Runde für Runde für sich. Für sie war es gleichzeitig eine der letzten Vorbereitungsmatches für die Deutsche Meisterschaft U 19, die Ende Mai in Velbert stattfindet.

Am nächsten Wochenende werden Ilayda Kocak und Natalie Schrahe in Pulheim beim Oberliga-Boxen in den Ring steigen. Zoe Prinz U15, wird in etwa zeitgleich bei den Deutschen Meisterschaften in Brandenburg für den BC Warendorf in den Ring steigen. Sie hatte sich dafür im Vorfeld mit dem Gewinn des Landesmeistertitels NRW qualifiziert.