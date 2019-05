In Paderborn werden an diesem Wochenende die Deutschen Jugendmeisterschaften der weiblichen U 20-Teams ausgetragen. Durch eine fulminante Leistung bei der Westdeutschen Meisterschaft, die mit dem Gewinn der Silbermedaille endete, haben sich die ältesten Nachwuchsspielerinnen aus der Bevergemeinde erstmals seit 2014 wieder für die nationalen Titelkämpfe qualifiziert. Dank der relativ kurzen Anreise wird sich das Ostbeverner Team mit 13 Spielerinnen und dem Trainertrio Stefan Klotz, Vera Horstmann und Hille Dreckmann erst am frühen Samstagmorgen auf den Weg nach Ostwestfalen machen. Am ersten Turniertag geht es für den BSV in der Vorrundengruppe B 2 um etwa 11.30 Uhr gegen den Regionalmeister Nord, den SC Alstertal-Langenhorn, um 14 Uhr gegen den Nachwuchs des Zweitliga-Meisters VC Offenburg (Regionalmeister Süd) und schließlich um etwa 16.30 Uhr gegen den Regionalvizemeister Südost SV Lohhof. Aller Voraussicht nach steht für die BSV-Mannschaft dann am Samstag noch ein weiteres Spiel an: im besseren Fall ein Überkreuzspiel gegen einen anderen Gruppenzweiten oder Gruppendritten als Qualifikation für das Viertelfinale, im schlechteren Fall als erstes Platzierungsspiel der Gruppenvierten um die Plätze 13 bis 16. Lediglich die Gruppensieger sind direkt fürs Viertelfinale am Sonntagmorgen um 9 Uhr qualifiziert.