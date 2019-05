„Wir wollen den Schwung aus der Halle mit in die Freiluftsaison nehmen“, sagt Tim Dahms im Hinblick auf die an diesem Wochenende beginnende Tennissaison 2019. Der Herren 30-Akteur, Sportwart und Jugendwart im SV Ems Westbevern macht keinen Hehl daraus, dass nach dem Winderrunden-Aufstieg in die Münsterlandliga nun ein erfolgreiches Abschneiden in der Bezirksliga-Freiluftsaison folgen soll. „Wir wollen oben mitspielen. Es wird allerdings sehr schwer“, so Dahms.

Die Grün-Weißen sind außerdem mit den Herren 60 ( Bezirksliga ) und Damen 40 (4er-Team in Bezirksklasse) am Spielbetrieb beteiligt.

Die Herren 30 um Mannschaftsführer Thilo Gaß haben gleich zum Auftakt einen Doppelspieltag vor der Nase. Aufgrund der Vorverlegung der Begegnung beim TC Blau-Weiß Laer starten die Emser Herren bereits am Samstag, 4. Mai, um 12 Uhr.

Jörg Schulze Eilfing, Tim Dahms, Ingo Beermann, Matthias Muhmann, Ralf Möllers und Gaß gehen im ersten Duell ans Netz. Es folgt das Heimspiel gegen den SV Herbern. Hier werden Frank Berning, Stefan Potthoff, Thorsten Bensmann und Torben Busat erstmals zum Einsatz kommen. Spielbeginn ist am Sonntag um 10 Uhr auf der Tennisanlage in Vadrup. „Ich denke wir haben eine sehr stark besetzte Gruppe erwischt“, so Dahms. Um vorne mitzumischen, muss Ems schon vier Siege einfahren. Die Emser Herren 30 haben als weitere Gegner den TC Hamaland Vreden, TC Ochtrup, TSV Raesfeld und Dorstener TC in ihrer Gruppe.

Die Herren 60 starten am Samstag um 13 Uhr mit einem Heimspiel gegen den TC Union Münster 1 in die Bezirksliga-Saison. Das Team um Mannschaftsführer Hubert Keuper, Abteilungsleiter Horst Hülsmann und Josef Möllers will in diesem Match einen Grundstein für eine erfolgreiche Spielzeit legen. SC Westfalia Kinderhaus, TV Emsdetten, TC Deuten, TC GW Mesum und der TC Handorf sind die weiteren Gegner bis zum 7. Juli. Ems stellt bei den Herren 60 eine sehr erfahrenes Team. Ein Mittelfeldrang ist das erklärte Ziel.

Diesen streben auch die Damen 40 als Vierermannschaft an. Sie müssen zum Auftakt am Samstag um 13 Uhr beim TV BW Epe an. Die weiteren Gegner heißen TC Ochtrup, TC GW Neuenkirchen II, SV Vorwärts Gronau, ,TSC Münster und FC Vorwärts Wettringen. „Es wird eine interessante Meisterschaftsrunde, in deren Verlauf Überraschungen nicht ausbleiben werden“, blickt Teamleiterin Ruth Mönig-Büdenbender voraus. Sie will zusammen mit Martha Holtmann, Agnes Berning, Ruth Schröder und Co. für positive Ergebnisse sorgen.