Nach einem kräftezehrenden Turnier im Deutschen Tischtenniszen­trum in Düsseldorf war das jüngste Tischtennis-Team der Loburg am Donnerstagabend glücklich und stolz, unter die besten vier Mannschaften Nordrhein-Westfalens gekommen zu sein. Bei der Landesmeisterschaft im Rundlauf wurde die Vertretung des Gymnasiums Johanneum erst im Halbfinale gestoppt.

An den Platten, an denen sonst Weltstar Timo Boll für Borussia Düsseldorf auf Punktejagd geht, erwischten die Jungen aus der 6a, die sich als Bezirksmeister für den Landesentscheid qualifiziert hatten, einen hervorragenden Start in die Gruppenphase. Mit einem 5:0 gegen Duisburg und einem 4:1 gegen Meschede gewannen die Schüler aus Ostbevern deutlich. Nach einem weiteren Sieg gegen Köln hatte sich das Team von Sportlehrer Thorsten Wanke direkt für die Finalrunde qualifiziert, sodass die knappe 2:3-Niederlage gegen Gütersloh nicht ins Gewicht fiel. „Nach viereinhalb Stunden in der Halle hatte sich die Truppe die Mittagspause redlich verdient“, erklärte Wanke.

Gut erholt und topmotiviert ging es im Viertelfinale gegen Neuss. Den Loburgern gelang jede Aktion. Mit starken Aufschlägen und platzierten Angriffsschlägen brachten sie den Gegner vom Niederrhein zur Verzweiflung und gewannen klar mit 3:0. Direkt im Anschluss folgte das Halbfinale gegen Mechernich, „das sich im Turnierverlauf als unglaublich starkes Team gezeigt hatte“, so Wanke. In einem an Spannung nicht zu überbietenden Spiel gingen die Loburger nach 0:1-Rückstand mit 2:1 in Führung, aber der Gegner aus der Eifel kam zurück und entschied die Partie mit zwei starken Sätzen mit 3:2 für sich.

Damit war der Traum von der Finalteilnahme geplatzt. Doch bei den Loburgern war der Frust darüber schnell gewichen. „Alle Spieler haben eine starke Leistung abgerufen und sind gegen den späteren Turniersieger nur knapp ausgeschieden“, bilanzierte der Sportlehrer. Zum Team aus Ostbevern gehörten Noah Mannig, Lars Feldhoff, Eliah Lönker, Falco Ruetz und Justin Steinebel.