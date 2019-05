„Wir müssen an die gute zweite Halbzeit aus dem Spiel in Beelen anknüpfen, um etwas Zählbares zu holen“, fordert Ems-Trainer Andrea Balderi vor dem Auftritt der Westbeverner gegen den SC Hoetmar. „Ich bin überrascht, dass die Hoetmarer zuletzt so spielstark aufgetreten sind und gepunktet haben.“

Das Ziel in dieser Saison ist noch der sechste Rang. „Dafür müssen wir in den vier noch anstehenden Begegnungen alles abrufen. Die Konkurrenz sitzt uns im Nacken“, weiß Balderi und wünscht sich gegen Hoetmar den Auftakt einer Erfolgsserie. Bei den Westbevernern fehlt Abwehrspieler André Hollmann, der aufgrund seiner fünften Gelben Karte zuschauen muss. Außerdem fällt Maurice Sandmann aus, der verhindert ist. Nils Engberding hat wieder trainiert und steht zur Verfügung.