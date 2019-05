Das ist die Legenden-Truppe der SG Telgte

Drei Trainer und drei Betreuer am Rand, zwei Mann fürs Tor und 19 Spieler fürs Feld: Der Kader der SG-Legenden für das Freundschaftsspiel am 19. Juni (Mittwoch, 19 Uhr) gegen die Traditionsmannschaft von Borussia Dortmund steht. Wer die Geschichte der Telgter Fußballer in den vergangenen 30 Jahren halbwegs verfolgt hat, dem wird bei der Durchsicht der Liste warm ums Herz.

Michael Heske und Michael Vartmann haben die Kader der ersten SG-Mannschaften von 1985 bis 2015 durchforstet. Dass das eine undankbare Aufgabe ist, die geeignetsten Herren mit nennenswerter grün-weißer Vergangenheit herauszufischen, kann sich jeder vorstellen. „Wenn man drei verschiedene Leute fragt, bekommt man fünf verschiedene Kader“, schmunzelt Heske. Er betont: „Das war keine Two-Men-Show. Wir haben die Namen mit dem Organisationsteam der 100-Jahr-Feierlichkeiten besprochen und absegnen lassen.“

Nur eine Absage

Die Verantwortlichen haben bei der Auswahl verschiedene Kriterien angelegt. Heske erläutert: „Dazu gehörten natürlich der sportliche Erfolg und der Bezug zur SG, aber auch die aktuelle Spielfähigkeit.“ Die Auswahl des Gastgebers soll im Takko-Stadion gegen die alten BVB-Recken möglichst keine Klatsche bekommen.

Alle Spieler haben zugesagt – mit einer Ausnahme: Jörg Sauerland, heute noch aktiv in der ersten Mannschaft, fehlt. Fürs Tor stehen am Vorabend von Fronleichnam Nils Terwesten und Benjamin Jansson zur Verfügung. Die Liste der Feldspieler reicht von Klaus Ermeling und Andreas „Ente“ Dombrowsky über Henning Pahgenkemper und Thomas „Theo“ Baumbach bis zu den noch aktiven Thilo Hampel und Josef „Jo“ Maffenbeier. Auch Heske und Vartmann gehören zu der Veteranen-Truppe.

Glühender BVB-Fan

Ein Name, der nicht allen SG-Fans geläufig sein dürfte, ist Robert Salomon. „Er hat in den unteren SG-Mannschaften gespielt, ist aber glühender BVB-Fans. Deshalb haben wir ihn dazugenommen“, erklärt Heske. Das Coaching teilt sich das Trio Reinhard „Biber“ Töller, Stefan Henning und Helmut Luttermann. Auch Gundolf Lorenz war ein heißer Kandidat, ist aber zu dieser Zeit im Urlaub.

Aufsteiger von 1981

Einladungen für das Legenden-Spiel haben die Organisatoren auch an viele andere verdiente Ex-Kicker, -Trainer, -Betreuer und -Ehrenamtliche geschickt. Es gibt einen zweiten Topf mit, wie Heske es nennt, „nicht-spielenden Spielern“ – zum Beispiel Martin Revering, Antonius Kapusta, Wolfgang Heidkamp, Andreas Schmitz oder Oliver Norpoth. Die dritte Gruppe besteht vornehmlich aus Balltretern der Landesliga-Aufstiegsmannschaft von 1981 unter Trainer Fritz Kinateder mit Günter Hasken, Michael Sentef oder Herbert Döhlinger.

„ Ich weiß, dass einige Spieler schon fleißig unterwegs sind, um fitter zu werden. Ich weiß, dass einige Spieler schon fleißig unterwegs sind, um fitter zu werden. “ Michael Heske

Heske befürchtet: „Uns ist sicherlich noch der eine oder andere durch die Lappen gegangen. Das ist dann aber nicht böse gemeint.“ Immer wieder gebe es Hinweise auf alte SGler, die dann auch noch kontaktiert würden.

Die SG-Auswahl, die gegen das BVB-Ensemble aufläuft, trifft sich am 13. Mai erstmals zu einem gemeinsamen Training. „Die Leute nehmen das Spiel ernst“, freut sich Michael Heske. „Ich weiß, dass einige schon fleißig unterwegs sind, um fitter zu werden.“