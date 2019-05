Im Hinspiel beim SC Münster 08 III lagen die BSV-Fußballer nach gut einer Viertelstunde mit 0:3 im Rückstand und verloren letztlich mit 3:4. „Wir werden versuchen, das gutzumachen“, sagt Ostbeverns Trainer Matthias Greifenberg. „08 hat ein paar sehr erfahrene und technisch gute Spieler in seinen Reihen. Unser Ziel ist es, in der Rückrunde mehr Punkte zu holen als in der Hinrunde. Dazu brauchen wir noch acht Zähler aus vier Begegnungen.“

Als Tabellendritter haben die Blau-Weißen elf Zähler mehr auf dem Konto als der Tabellensiebte aus der Domstadt. Der A-Jugendliche Lukas Kowol steht erstmals im Seniorenkader. Carsten Esser und Hendrik Hülsmann kehren ins Aufgebot zurück. Daniel Horstmann, Tobias Jürgens, Simon Lührmann (Gelb-Sperre), Nils Ritter, Kevin Wittkamp und Nils Müller fallen aus.