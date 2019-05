Telgte -

Selbst haben die Handballer des TV Friesen mit der Titelvergabe in der Männer-Landesliga schon länger nichts mehr zu tun. Gleichwohl können sie am Samstag um 16.30 Uhr das Zünglein an der Waage spielen, wenn Spitzenreiter TuS Brockhagen sich in Telgte vorstellt.