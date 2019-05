Das 0:6 zuletzt beim TSV Handorf haben Trainer Andrea Balderi und die Spieler des SV Ems Westbevern eingehend erörtert. Sie wollen daraus die Lehren ziehen. „Ich erwarte die Einstellung, den Einsatz und Schwung wie vor einigen Wochen gegen Westfalia Kinderhaus II“, fordert der Coach. „Das ist auch erforderlich, denn Gelmer bringt viel Offensivpower auf den Platz.“

Der SV Ems will das 0:6 in Handorf und auch das 0:5 im Hinspiel gegen Gelmer wiedergutmachen. Für Hannes John (Borussia Münster) und Daniel Kimmina (Trainer BSV Ostbevern) ist es jeweils das letzte Heimspiel im grün-weißen Dress. Oliver Hollmann fehlt aufgrund seiner fünften Gelben Karte. Nach dem Spiel lädt der SV Ems zur Saisonabschlussfeier am Sportheim ein.