Springpokal: RFV Gustav Rau Westbevern auf Platz drei

Die erste Runde geht an den RFV Milte-Sassenberg: Die Mannschaft mit Kirsten Schuckenberg, Jana Fink, Natalie Freye und Britta Gaehtgens entschied die erste Wertungsprüfung des Volksbank-Springpokals 2019 für sich. 201,15 Sekunden wurden für das Quartett errechnet, damit waren sie über fünf Sekunden schneller als die Mannschaft des Gastgebers RFV Vornholz. Rang drei holte sich der RFV Gustav Rau Westbevern mit Simone Baune, Finja Bliesemann, Nina Stegemann und Karin Schulze Topphoff. Einen spannenderen Auftakt der 40. Ausgabe dieser Serie hätte es kaum geben können.

„So gut sind wir schon lange nicht mehr gestartet“, meinte Natalie Freye. Gerade hatte sie mit Eskada die dritte Nullrunde für Milte-Sassenberg beigesteuert und ihre Mannschaft an die Spitze gebracht. Für Freye und Eskada blieben die Uhren bei 63,66 Sekunden stehen. Das bedeutete Rang zwei in der Einzelwertung hinter Markus Scharmann , der mit Clementine und 61,83 Sekunden am schnellsten war. Freye gewann damit die zweite Abteilung: „Ich habe heute extra das M-Springen weggelassen, das hat sich ausgezahlt.“

Reiten, Maiturnier des RV Vornholz 2019 1/62 Reiten, Maiturnier des RV Vornholz 2019 Foto: R. Penno

14 Mannschaften waren bei der ersten Wertung des Springpokals am Sonntag in Ostenfelde am Start. Schon nach den ersten Ritten zeichnete sich ab, dass diese Prüfung spannend bis zum Schluss bleiben und die schnellste Zeit entscheidend sein wird. Nach den ersten beiden Mannschaftsreitern war es zunächst ein Zweikampf zwischen Milte-Sassenberg und Westbevern. Als Hubertus Große Lümern für Vornholz die dritte Nullrunde absolviert hatte, musste die Zeit zwischen den drei besten Mannschaften entscheiden.

Mit 30 Punkten übernahm Milte-Sassenberg die Führung in der Gesamtwertung vor Vornholz (26) und Westbevern (24). Dahinter reihten sich die Mannschaften des RV Ostbevern (22) und des RFV Sendenhorst (20) ein.

Marie Ligges und Curly Sue sind die Sieger des Clemens-von-Nagel-Gedächtnispreises beim Mai-Turnier des RFV Vornholz. In 42,45 Sekunden entschied das Paar vom RFV von Nagel Herbern dieses S*-Springen in der Siegerrunde für sich. Mit einer Sekunde Rückstand nahmen Philipp Hartmann (RFV Handorf-Sudmühle) und Hirtentanz Rang zwei ein. Hans-Thorben Rüder (Fehmarnscher Ringreiterverein) brachte seine beiden Pferde Dakota und Kansas auf die Plätze drei und vier.

Ligges beschloss mit diesem Sieg einen erfolgreichen Sonntag: Am Mittag hatte sie schon eine Abteilung des M**-Springens gewonnen. Diese Prüfung ist mit 91 Starterpaaren besonders hervorzuheben. „Das war schon eine hohe Qualität“, meinte Markus Scharmann. Erfreulich war, dass die heimischen Reiter wie Reinhard Knappheide (Ostbevern) bei dieser starken Konkurrenz mithalten konnten.

Das Springen der Klasse S beschloss auch die ersten vier Tage des Mai-Turniers, das am heutigen Dienstag mit nochmals hochkarätigen Springprüfungen beendet wird.