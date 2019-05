Amazonen vom RFV Gustav Rau Westbevern nutzen Heimvorteil prächtig

Andrea Korte war sehr zufrieden mit dem Verlauf des Vielseitigkeitstages beim RFV Telgte-Lauheide. „Die Bedingungen waren optimal und die Nennungserfüllung hoch“, freute sich die Organisatorin. Zwei kleinere Stürze blieben folgenlos. „Alles ist problemlos gelaufen. Das zeigt uns, dass wir in Aufbau und Organisation alles richtig gemacht haben.“

Bei schönstem Sonnenschein waren die Wettbewerbe sowohl von den Pferdesportlern als auch von Zuschauerseite her gut besucht. Auch aufgrund der Terminvorverlegung aus dem Sommer auf Mitte Mai war das Meldeergebnis deutlich höher als in den Vorjahren. Die Vielseitigkeitsprüfung der Klasse A** musste deshalb sogar in zwei Abteilungen aufgeteilt werden.

Vielseitigkeitstag beim RFV Telgte-Lauheide 1/66 Vielseitigkeitstag beim RFV Telgte-Lauheide auf der Reitanlage Korte am 19. Mai 2019 Foto: Ralf Aumüller

„Wir sind mit dem Termin gut zufrieden“, so Korte. Vieles spricht dafür, dass die Vielseitigkeitsreiter auch im nächsten Jahr wieder im Mai auf die Reitanlage Korte eingeladen werden.

Etliche Buschreiter aus umliegenden Vereinen nutzten schon in den Tagen vor dem eigentlichen Wettbewerb die Möglichkeit zum Trainieren in Lauheide. Trotzdem gelang es mehreren Sportlern, deren Pferde auf dem Hof Korte ausgebildet werden, ihren Heimvorteil auszunutzen. Linn Sophie Horstmann vom RFV Gustav Rau Westbevern gewann mit Hermine und der Wertnote 23,60 den Kombinierten Wettbewerb, dessen Wertung in den Junior-Potts-Pokal einfließt. Piet Scharffetter vom gastgebenden Telgter Verein wurde mit Vanilla Sky (Wertnote 22,10) Siebter, nachdem er die Teilprüfungen im Springen und Gelände für sich entschieden hatte. Nur die Dressur ließ etwas zu wünschen übrig. Greta Bußmann aus Westbevern wurde mit Reitland‘s Casablanca (21,30) Zehnte.

Annika Schnüpke vom RFV Gustav Rau Westbevern triumphierte mit Rock Star und 32,70 Strafpunkten in der zweiten Abteilung der Vielseitigkeitsprüfung Klasse A**. Ihr am nächsten kamen Laurien Epping mit Clopfer (34,50) und Carolin Cordes (beide RFV Telgte-Lauheide) mit Lakoste (46,10).

Die erste Abteilung der A**-Prüfung sah Josephine Schulze-Bisping vom RFV St. Georg Werne mit Ruby‘s Last Boy (29,50 Strafpunkte) vorne. Zweite wurde Linn Zepke aus Westbevern mit Betty Boo und 33,00 Strafpunkten vor Maja Barenbrock (RFV Telgte-Lauheide) mit Cooper (38,50). Lara Schapmann (RFV Ostbevern) landete mit Captain‘s Coco und 49,80 Strafpunkten auf Rang fünf.

Die Vielseitigkeitsprüfung der Klasse E wurde eine Beute von Tabea Osterhues vom RuFV Bad Iburg auf Fataway Down mit 33,00 Strafpunkten. Anna Zepke wurde in dieser Konkurrenz mit Donnerlottchen und 36,00 Punkten Dritte. Manfred Nosthoff (RFV Ostbevern) platzierte sich mit Piuro und 49,50 Strafpunkten als Achter.