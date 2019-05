Mit einem Dreier beim SC Gremmendorf (7.) wollen sich die Fußballer des BSV Ostbevern (3.) die Chance auf den Relegationsplatz in der Kreisliga B2 offenhalten. Dazu müsste am Sonntag der SC Füchtorf (2.) allerdings beim Tabellenelften in Ostenfelde verlieren. Dann käme es am 28. Mai (Dienstag) um 19 Uhr in Telgte zum Entscheidungsspiel dieser beiden Teams.

„Realistisch gesehen ist unsere Chance gering“, sagt BSV-Übungsleiter Matthias Greifenberg. „Aber im Fußball ist immer alles möglich. Gremmendorf ist eine Wundertüte und die müssen wir erst einmal schlagen.“

Michael Sanders wird am Sonntag um 15 Uhr nicht dabei sein können. Der Angreifer hat sich eine Knöchelverletzung zugezogen. Alle übrigen Ostbeverner Akteure sind startklar.

Für die nächste Saison haben die Blau-Weißen derweil Christian Badura an Land gezogen. Der B-Lizenz-Inhaber ist aktuell Co-Trainer bei den Sportfreunden Lotte II, möchte nach mehreren Jahren Unterbrechung aber wieder selber die Fußballschuhe schnüren. Der 29-jährige hat als A-Jugendlicher in der Nachwuchs-Regionalliga gespielt und ist als Sechser oder Innenverteidiger einsetzbar. Badura ist in Mainz geboren und wohnt zukünftig in Ostbevern.

Aus der A-Jugend werden Lukas Kowol, Lucas Wigger, Tobias Kipp und Mehamd Dawud zum Kader der BSV-Erstvertretung stoßen. Zudem startet Niels Kock ein Comeback und Mohamed Alali rückt aus der Reserve hoch.